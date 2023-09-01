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NOVIDADES DISNEY+

Zendaya completa 27 anos: relembre 5 filmes e séries no Disney+ com atriz 

1 de setembro de 2023
1 de setembro de 2023

A atriz faz aniversário no dia 1º de setembro e é conhecida por sua versatilidade na telona.


Zendaya é um dos grandes nomes de Hollywood e hoje é dia de festejá-la. A atriz completa 27 anos neste 1ºde setembro e, muito antes de se tornar a mais jovem vencedora do Emmy®, ela fez sucesso em produções disponíveis no Disney+

Norte-americana nascida em Oakland, Califórnia, Zendaya estreou no mundo da atuação em 2010 integrando filmes e séries infantis. Muitos desses papéis ficaram eternizados na mente dos fãs da artista, que já recebeu 29 prêmios em sua carreira.

Abaixo, confira filmes e séries estrelados por Zendaya que estão no Disney+:


No Ritmo 


Exibida originalmente entre 2010 e 2012, a série No Ritmo apresenta Zendaya ao público pela primeira vez vivendo Rocky Blue, em que exibe suas habilidades de dança e comédia ao lado de CeCe Jones (interpretada por Bella Thorne). 

Na trama, elas são melhores amigas e dançam no show Shake It Up Chicago, além de se envolverem em aventuras malucas dentro e fora do palco. 


Aminimigos


A estreia de Zendaya em um filme original Disney Channel foi em 2012 com Aminimigos, que entrelaça a vida de três jovens. 

No papel da nerd Halley, Zendaya atua – outra vez ao lado de Bella Thorne – como a popular Avalon. Elas dirigem uma revista online chamada Geekly Chic e são notadas por Cherie St. Claire (Jessalyn Wanlim), dono da editora favorita das duas, que quer somente uma das meninas para assumir o papel de editora-chefe.


Zapped


Zendaya vive Zoey, uma menina que passa por muitas adaptações ao mesmo tempo em Zapped.

Com tudo novo em sua vida: padrasto, equipe de dança, irmãos e até um animal de estimação, o que ela não imagina é que, ao fazer o download de um aplicativo para adestrar seu cão, Zoey passa a controlar os homens ao seu redor.

Cabe a ela descobrir como reverter os efeitos do aplicativo antes que ele tire a vida de todos do normal.


Agente K.C.


As três temporadas de Agente K.C. mostram Zendaya como a superespiã KC, uma gênio da matemática nascida em uma família de agentes secretos.

Na produção, ela é convidada a se juntar a sua família para trabalhar para uma misteriosa agência chamada A Organização, combatendo o crime e mantendo a cidade de Washington, nos Estados Unidos, como um local seguro.


O Rei do Show


A atriz vive Anne Wheeler, uma acrobata de circo em O Rei do Show que impressiona por seus diversos talentos: ela canta, dança e voa pelos ares.

Na trama, a multiartista interpretada por Zendaya se apaixona pelo dramaturgo Phillip Carlyle (Zac Efron) e luta para superar o estigma social contra o romance entre eles. Destaque para a parte da trama na qual os dois interpretam um dueto, cantando “Rewrite the Stars”.

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