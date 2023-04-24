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Zoë Saldaña revela os segredos por trás de Gamora, sua personagem em Guardiões da Galáxia

24 de abril de 2023
24 de abril de 2023

A atriz que interpreta a "mulher mais letal da Galáxia" contou como sua personagem foi construída ao longo dos anos.


"A assassina mais perigosa do universo e uma máquina de matar – mas com um coração de ouro e um verdadeiro senso de justiça". Foi assim que a atriz Zoë Saldaña definiu Gamora, seu personagem em Guardiões da Galáxia, no especial Poder M, do Disney+.

Criada por Thanos para ser uma arma viva, Gamora busca a redenção como membro dos Guardiões da Galáxia, colocando suas extraordinárias habilidades de luta para o bem. Mas, na verdade, tudo o que Gamora busca é saber quem ela é. 

Gamora


Por que Zoë Saldaña aceitou o papel de Gamora?

Ao longo das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o público descobre que Gamora era criança quando Thanos e seu exército invadiram o planeta natal dela, dizimando metade da população.

Gamora foi separada de sua mãe no ataque, no entanto, o próprio Thanos a acolheu. Sua perda, porém, foi muito grande e ser adotada pelo titã a deixou ainda mais confusa.

"Eu queria dar a Gamora aquela dor e melancolia que vem depois da perda de um ente querido", contou a atriz ao falar sobre a construção de seu personagem em Poder M. 

“Por isso que decidi aceitar o papel de Gamora. Eu e minhas irmãs passamos por muitas dificuldades na infância. Sofremos uma perda, porque meu pai faleceu quando éramos muito novas”, revelou.

Gamora


Sua formação como bailarina permitiu que ela desenvolvesse uma carreira em filmes de ação

Poder M traz, ainda, uma enfática declaração da atriz, afirmando que foi através da dança que conseguiu um meio para superar sua dor: “A dança me deu a capacidade de transmitir emoções quando eu não tinha palavras.”

Posteriormente, a modalidade também serviu para ajudar a atriz na construção da personagem. “A minha formação como bailarina fez de mim quem sou, não só como pessoa, mas também me permitiu desenvolver uma grande carreira no cinema”, destacou Zoë no especial. 

Por fim, Zoë, que também protagoniza a franquia Avatar, ressaltou a importância da prática para seus filmes mais recentes. ”Eu não teria tanta experiência em ação se não tivesse estudado dança. A dança me permitiu abordar os personagens também do ponto de vista físico, não apenas psicológico", disse.

Veja essa e outras emocionantes declarações de Zoë Saldaña e outros integrantes do UCM em Poder M. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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