Zombies: tudo o que aconteceu na franquia antes do terceiro filme

O novo filme chegou ao Disney+ levando Zed e Maddison a uma nova aventura.



Chegou este mês ao Disney+ o terceiro filme da série Zombies, quando extraterrestres invadem a Seabrook High e querem acabar com a escola. Dessa vez, zumbis, líderes de torcida e lobisomens deverão se unir para enfrentar um inimigo em comum.

O terceiro e último filme da franquia estreou 15 de julho trazendo Matt Cornett, que interpreta E.J. em High School Musical: A Série: O Musical, como um dos novos personagens que o filme irá introduzir.

Para você se preparar para o terceiro longa, resumimos os acontecimentos dos primeiros dois filmes. Também mostramos um pouquinho mais doque ocorre na terceira parte da franquia.







Zombies: O que acontece no primeiro filme?





Em Zombies conhecemos a história da cidade de Seabrook. Cinquenta anos antes, um acidente na Usina de Energia da comunidade resultou em uma explosão que fez com que metade da população se transformasse em zumbis comedores de cérebros.

Aqueles que não foram afetados construíram um muro para colocar em quarentena os zumbis do resto de Seabrook em um território chamado Zombietown. Mais tarde, o governo criou pulseiras para zumbis, chamadas Z-Bands, que fornecem pulsos eletromagnéticos calmantes para impedir que os zumbis desejem cérebros.

Nos dias atuais, estudantes zumbis de Zombietown se transferem para a escola humana, Seabrook High, onde a vida é tranquila e completamente normal. Os zumbis na escola são patrulhados por Dale (Paul Hopkins), cuja filha Addison (Meg Donnelly) e o sobrinho Bucky (Trevor Tordjman) estão na equipe de líderes de torcida da escola.





Zombies: A relação entre Addison e Zed





Apesar da estranheza causada pelos zumbis, Addison começa a se interessar por Zed (Milo Manheim), um jogador excepcional no time de futebol da escola devido a sua Z-Band ser hackeada por Eliza (Kylee Russell), uma de suas amigas zumbis.

Os dois começam a sair escondidos e seu segredo é guardado por Eliza e seu outro amigo zumbi Bonzo (James Godfrey). Bucky, que lidera a equipe de líderes de torcida, tem ciúmes da popularidade de Zed e proíbe Addison de falar com o garoto.

Mesmo assim, Addison é convidada por Zed para participar de uma festa zumbi em Zombietown. Quando ela aparece, os dois vão até o parque dos zumbis e quase se beijam. Mas é aí que a Patrulha Zumbi aparece e leva a garota embora.







Zombies: Seabrook aprende a lidar com a diferença





No dia seguinte, Zed aparece na porta de Addison parecendo humano. Ele e Addison vão a um encontro, onde ele admite estar hackeando sua Z-Band para parecer um humano e ser hábil no futebol. Addison diz a ele que são os outros que precisam mudar, não ele.

É aí que Bucky descobre os truques de Zed e consegue roubar o laptop de Eliza. Sem controle sobre as Z-Band, Zed, Eliza e Bonzo se tornam "zumbis completos" e são levados pela Patrulha Zumbi.

Addison então desmascara Bucky para a multidão, revelando a verdadeira cor de seu cabelo. Furioso, ele expulsa todos os líderes de torcida que apoiam os zumbis do time. Mas, pouco depois, quando a competição de torcida chega, Bucky quase perde devido à falta de membros na equipe.

É aí que a irmã mais nova de Zed, Zoey, entra e começa a fazer uma rotina de torcida original. Juntam-se a ela Zed, Addison e humanos e zumbis da escola, mostrando para a cidade que é possível conviver harmoniosamente entre si.







Zombies: O que acontece no segundo filme?





Em Zombies 2, descobrimos que, antes da fundação de Seabrook, os colonos lutaram contra um grupo de lobisomens pelo controle de um artefato mágico, mais tarde conhecido como a Pedra da Lua.

O que sobrou da rocha foi distribuído entre os lobisomens, que a usam em colares que os alimentam de energia. Quando a magia contida neles começa a acabar, eles se voltam para uma profecia que afirma que uma garota de cabelos brancos conhecida como Grande Alfa trará a eles o restante da pedra da lua de volta. Essa garota parece ser Addison.





Zombies: Novos problemas em Seabrook High





Enquanto isso, as coisas pareciam estar indo bem na escola, com os planejamentos para o próximo baile a todo vapor. Mas, quando lobisomens são avistados nas proximidades da cidade, o prefeito da cidade retorna com as leis anti monstro, banindo novamente os zumbis da convivência com humanos fora do ambiente escolar.

Como forma de protesto, Zed se candidata a presidente de classe. Vendo que os lobisomens entram no colégio para contatar Addison, Zed tenta dar a eles conselhos de como se misturarem com os humanos, os quais eles ignoram.

Percebendo os cabelos brancos de Addison, Wyatt, um lobisomem de alto escalão, a convida para a toca deles. Lá, o grupo conta sobre a profecia e dão a ela um colar de pedra da lua totalmente carregado, que eles guardaram para o Grande Alfa. Se ela for realmente um lobisomem, usá-lo fará com que ela se transforme.

Os lobisomens dão a ela um dia para decidir se irá se transformar e revelam que embaixo da usina da cidade está o restante da pedra da lua e que a destruição da fábrica, planejada pelo prefeito, poderá acabar com a rocha mágica.







Zombies: Destruição por ciúmes





Addison então mostra o colar a Zed e expressa suas dúvidas em relação a seu destino. Com ciúmes da namorada, o garoto rouba o colar e parte para o debate presidencial. Lá, ele se sai muito bem, mas a pedra acaba resultando em um curto circuito em sua Z-Band, transformando em um zumbi completo.

Na confusão, os lobisomens decidem ir até a usina enfrentar a equipe de demolição e são acompanhados por Addison e os outros zumbis. Com tanta gente no local, os adolescentes conseguem impedir a destruição da usina.

Mas, é aí que Zed revela que pegou o colar de Addison. Irritada, ela coloca o artefato no pescoço mas nada acontece, apenas um curto-circuito nas máquinas de demolição que acabam ligando sozinhos, levando à destruição da fábrica.



Zombies: A Noite do Baile





A noite do baile chega e os zumbis aparecem para protestar contra a proibição do prefeito. Lá, Zed e Addison fazem as pazes e, de repente, o chão começa a tremer e se abre, mostrando um brilho azul saindo da rachadura.

Os lobisomens percebem que a Pedra da Lua não foi destruída e entram no buraco para encontrá-la, com os humanos e zumbis seguindo para ajudá-los. Eles encontram a pedra da lua, mas uma enorme rocha bloqueia o caminho. Zed então remove sua Z-Band e usa sua força de zumbi para levantar o obstáculo.

Recuperada a Pedra da Lua, todos voltam e aproveitam o baile, liberado para humanos e monstros, onde o casal de protagonistas tem seu primeiro beijo. Na cena final, um meteoro azul brilhante cai da lua, acordando Addison e fazendo seu cabelo brilhar, embora ela não perceba.







Zombies: Quais são as novas ameaças





Em Zombies 3, Zed e Addison estão começando seu último ano em Seabrook High, com a cidade já um refúgio seguro para monstros e humanos. Zed está prestes a receber uma bolsa de estudos devido a seu talento no futebol, tornando-o o primeiro Zumbi a frequentar a faculdade.

Addison está animada para a abertura do novo pavilhão de torcida da cidade, convidando equipes de torcida de todo o mundo para competir em um campeonato internacional. Mas é aí que as coisas começam a se complicar.

No dia da competição, a cidade fica chocada com a chegada de um novo grupo de forasteiros intergalácticos que aparecem para participar do campeonato. Mas os monstros e humanos de Seabrook ficam desconfiados quando descobrem que os alienígenas podem estar procurando mais do que uma competição amigável.