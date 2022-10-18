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Zootopia: como se chamam as preguiças?

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

Saiba mais sobre os colegas de trabalho do Departamento de Veículos de Mamíferos apresentados no filme de animação da Disney.


Zootopia (2016) é uma comédia animada que está disponível no Disney+. O longa tem um elenco animal diversificado – embora seus criadores tenham sido inspirados principalmente por espécies africanas.

Dentre os diferentes personagens, dois ganharam a simpatia do público, apesar de seu relativo pouco tempo de tela. A seguir, descubra o nome dessa dupla que parece ter tempo para tudo!

Zootopia


Como se chamam as preguiças de Zootopia

Preguicila e Flash são os nomes das preguiças que trabalham juntas no DVM (Departamento de Veículos Mamíferos).

A preguiça é um mamífero que se caracteriza por seus movimentos lentos e deliberados. Na vida real, habita as selvas e florestas da América Central e do Sul.


Como a personalidade da preguiça é apresentada em Zootopia

A lentidão pode até ser considerada uma desvantagem nesses personagens, mas Flash se destaca como uma preguiça amigável.

Ele é super cortês com a coelha Judy Hopps e fala com ela muito profissionalmente, mostrando que é mais inteligente do que parece. Já sua amizade com a raposa Nick Wilde o leva a ter um diálogo mais casual e divertido com ele.

Flash oferece ajuda à impaciente Judy, mas se distrai facilmente quando Nick o interrompe com uma piada. A situação deixa a coelha irritada, já que seu problema é resolvido "lentamente". Flash ainda se dá ao trabalho de contar a piada para a amiga, Preguicila.

Não deixe de assistir a esta divertida animação em Zootopia, somente no Disney+

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