Zootopia: como se chamam as preguiças?

Zootopia (2016) é uma comédia animada que está disponível no Disney+. O longa tem um elenco animal diversificado – embora seus criadores tenham sido inspirados principalmente por espécies africanas.

Dentre os diferentes personagens, dois ganharam a simpatia do público, apesar de seu relativo pouco tempo de tela. A seguir, descubra o nome dessa dupla que parece ter tempo para tudo!







Como se chamam as preguiças de Zootopia

Preguicila e Flash são os nomes das preguiças que trabalham juntas no DVM (Departamento de Veículos Mamíferos).

A preguiça é um mamífero que se caracteriza por seus movimentos lentos e deliberados. Na vida real, habita as selvas e florestas da América Central e do Sul.



Como a personalidade da preguiça é apresentada em Zootopia

A lentidão pode até ser considerada uma desvantagem nesses personagens, mas Flash se destaca como uma preguiça amigável.

Ele é super cortês com a coelha Judy Hopps e fala com ela muito profissionalmente, mostrando que é mais inteligente do que parece. Já sua amizade com a raposa Nick Wilde o leva a ter um diálogo mais casual e divertido com ele.

Flash oferece ajuda à impaciente Judy, mas se distrai facilmente quando Nick o interrompe com uma piada. A situação deixa a coelha irritada, já que seu problema é resolvido "lentamente". Flash ainda se dá ao trabalho de contar a piada para a amiga, Preguicila.

