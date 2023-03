Zootopia+: quem é quem na nova série do Disney+

Personagens da animação de 2016 retornam para um seriado no serviço de streaming, com seis episódios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



No dia 9 de novembro, os fãs de Zootopia têm um encontro marcado no Disney+: o serviço de streaming divulgou a série derivada Zootopia+, que conta com novas aventuras de Judy Hopps na cidade.

Os curtas animados vão mergulhar na vida dos moradores de Zootopia. Alguns dubladores da versão original retornam. Veja alguns dos personagens que devem marcar presença:









Quem é quem em Zootopia+

– Bonnie e Stu (Bonnie Hunt e Don Lake): os pais de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) retornam e mostram os efeitos após a – despedida da filha.

– Fru Fru (dublado por Leah Latham): uma roedora apaixonada por moda e filha de Mr. Big (Maurice LaMarche), outro retorno do primeiro filme.

– Christine (Porsha Williams), Charisma (Crystal Kung Minkoff) e Brianca (Katie Lowes): amigas de Fru Fru.

– Tru Tru (Michelle Buteau): amiga de infância de Fru Fru.

– Duke (Alan Tudyk): a doninha retorna também para um episódio especial.

– Policial Benjamin Garra Mansa (Nate Torrence): o maior fã de Gazelle está de volta e fará um teste de audição para um reality musical.

– Chefe Bogo (Idris Elba): o líder do centro policial também estará na série derivada.

– Flecha (dublado por Raymond Persi): a preguiça favorita do público no filme original terá um romance com sua companheira de trabalho Priscilla (dublada por Kristen Bell, que também faz a voz de Anna em Frozen).

– Sam (Charlotte Nicdao): é o garçom Lontra, um dos personagens inéditos.





Assista a Zootopia+

A nova série pode ser vista, a partir do dia 9 de novembro, exclusivamente no Disney+.