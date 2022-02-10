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Amor, Sublime Amor: quando assistir ao elogiado filme de Steven Spielberg

11 de fevereiro de 2022
11 de fevereiro de 2022

Saiba tudo sobre a nova adaptação deste musical clássico, que em breve estará no catálogo do Disney+. 


Amor, Sublime Amor, o premiado novo filme de Steven Spielberg, estreia no próximo dia 2 de março no Disney+. Indicado em sete categorias do Oscar 2022, o longa-metragem se passa em 1957 e conta a clássica história de rivalidades e amor entre integrantes de duas gangues na cidade de Nova York.

Amor, Sublime Amor


De que trata Amor, Sublime Amor


Na década de 50, um garoto e uma garota que vivem na região de West Side, em Nova York, se apaixonam. Os dois vêm de raízes étnicas diferentes (ela é de origem porto-riquenha e ele irlandês) – e suas comunidades são rivais.

O filme é uma versão do popular musical de teatro West Side Story. Dirigido por Steven Spielberg, Amor, Sublime Amor tem novo roteiro assinado por Tony Kushner, autor já reconhecido com um Pulitzer e um Tony (prêmio mais prestigiado do teatro nos EUA).

A atual produção segue baseada na história criada pelo veternano Arthur Laurents, que assinou também outros longa-metragens de sucesso em sua época, como Festim Diabólico, de Alfred Hitchcock.

Já a trilha sonora inesquecível é de Leonard Bernstein (melodia) e Stephen Sondheim (letra). A coreografia é de Jerome Robbins



Amor, Sublime Amor


Quem está no elenco de Amor, Sublime Amor


O musical tem em seu elenco Ansel Elgort (no papel de Tony), Rachel Zegler (como Maria), Ariana DeBose (que vive Anita), além de David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andres Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalia), Corey Stoll (o tenente Schrank), Brian d’Arcy James (o oficial Krupke). Rita Moreno, uma das estrelas do filme original de 1961, participa como Valentina, a dona da loja onde trabalha Tony.


Amor, Sublime Amor


Quais são as indicações e os prêmios que ganhou Amor, Sublime Amor


Além de estar indicada ao Oscar 2022 nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz Coadjuvante (pelo papel de DeBose), a produção também concorre em 11 categorias do Critics Choice Awards – entre elas, Melhor Filme, Diretor e Atriz Coadjuvante (para as atuações de DeBose e Moreno).


Amor, Sublime Amor


Quem foi o responsável pela produção de Amor, Sublime Amor


A equipe criativa comandada por Tony Kushner, que também é produtor-executivo, fez questão de reunir alguns dos melhores artistas da Broadway e de Hollywood para cantarem e dançarem em Amor, Sublime Amor.

Rita Moreno, uma das grandes estrelas da época dourada do cinema norte-americano e já homenageada em premiações como Oscar, Emmy, Grammy, Tony e Peabody, também faz parte da equipe de produção executiva, bem como o próprio Spielberg. Confira assim que estrear no Disney+!


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