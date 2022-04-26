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10 anos de Os Vingadores: 3 pontos-chave para entender os filmes e a importância da saga

26 de abril de 2022
26 de abril de 2022

Em abril de 2012, 'Os Vingadores' chegavam aos cinemas iniciando uma tetralogia que conquistou admiradores em todo o mundo. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Há dez anos, o que hoje é conhecido como o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) apresentava ao público uma das jornadas mais eletrizantes feita por seus super-heróis. A franquia Os Vingadores, primeiro grande evento do UCM, que tem todos os seus filmes disponíveis no Disney+, começou em 2012, com o lançamento de Os Vingadores (The Avengers).

Para entender o que passou nessa história do UCM e a importância da saga interpretada por alguns dos maiores astros de Hollywood, listamos aqui três pontos-chave. No Brasil, o primeiro longa-metragem estreou em 27 de abril de 2012, por isso, os 10 anos da data.

10 anos de Os Vingadores: como começou a história

Os primeiros personagens de Os Vingadores foram sendo apresentados pouco a pouco em seus filmes solo, entre 2008 e 2011. São produções como Homem de Ferro (1 e 2), O Incrível Hulk, Thor e Capitão América - O Primeiro Vingador, entre outros.

Também através destes filmes, o público foi entendendo quem eram os aliados dos Vingadores — como Nick Fury (Samuel L. Jackson) e a agência internacional S.H.I.E.L.D.—, bem como seus inimigos, sendo o mais perigoso deles o titã Thanos.

É no primeiro filme – Os Vingadores, de 2012, que começa a construção do chamado Projeto Vingadores, quando Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D, monta uma equipe de super-heróis para proteger a Terra.

Os Vingadores


10 anos de Os Vingadores: quem são os Avengers


Os Vingadores começam, inicialmente, com Homem de Ferro, Incrível Hulk, Capitão América e o deus nórdico Thor. Logo em seguida somam-se a eles a ex-espiã russa Natasha Romanoff/Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Clint Barton, o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

No grupo, cada super-herói é único e muito importante para as missões. Por isso, vale relembrar quem são eles no filme de estreia:

  • Homem de Ferro: trata-se de Tony Stark, um homem genial e bilionário, que usa suas habilidades para o desenvolvimento de armas de alta tecnologia.

  • Incrível Hulk: surge após o cientista Bruce Banner ser exposto, acidentalmente, a uma alta concentração de raios Gama. Tranquilo, ele muda de comportamento quando provocado, se transformando numa criatura de força e raiva incontroláveis, o Hulk.

  • Thor: filho de Odin, o deus do Trovão usa suas habilidades para controlar as forças da natureza e proteger Asgard (seu planeta-natal), a Terra e todos os Nove Reinos. Para isso, conta com a força do Mjolnir, um poderoso martelo presenteado por seu pai.

  • Capitão América: é o líder dos Vingadores e o alter ego de Steve Rogers, um militar que participou do projeto Super-Soldado do Exército norte-americano, na época da Segunda Guerra Mundial. Dotado de extrema força, velocidade e reflexos rápidos, ele integra o time após passar décadas preso sob o gelo.

  • Viúva Negra: treinada desde jovem para ser uma assassina, Natasha Romanoff deixou seus mestres para trás e decidiu unir-se aos “mocinhos”. Apesar de não ter poderes sobre-humanos, é hábil em lutas marciais, tem foco, destreza, força e agilidade.

    Gavião Arqueiro    : exímio atirador e lutador, ele já trabalhava para a S.H.I.E.L.D ao ser recrutado. Grande amigo de Natasha Romanoff, foi Clint Barton quem a convidou para integrar Os Vingadores.

Vingadores Era de Ultron


10 anos de Os Vingadores: quantos são os filmes e o que acontece em cada um deles

No primeiro longa-metragem, Os Vingadores precisam agir em equipe para defender a humanidade de uma invasão alienígena comandada por Loki (Tom Hiddleston), o irmão adotivo de Thor, que se uniu ao exército extraterrestre Chitauri. Com o poder do Tesseract (uma das Joias do Infinito), Loki planeja invadir e dominar a Terra.

De lá para cá, outros três filmes sobre a saga foram produzidos e novos heróis se juntaram ao time. Em Vingadores - Era de Ultron (2015), uma ideia de Tony Stark para garantir a paz mundial acaba não dando certo, e o terrível Ultron acaba emergindo. O grupo precisa, então, impedir que o vilão ponha seus planos em prática.

Já no terceiro longa, Vingadores - Guerra Infinita (2018), os super-heróis se veem diante daquele que será um de seus maiores desafios: o titã Thanos. Ele quer reunir as poderosas Joias do Infinito para pulverizar parte da vida na Terra. Cabe aos Vingadores tentar pará-lo.

A Saga do Infinito chega ao fim com Vingadores - Ultimato (2019). Nele, o público acompanha o desenrolar de Guerra Infinita. Tudo está em ruínas quando os Vingadores se unem para desfazer as ações do vilão e restaurar a ordem.

A conclusão desta história é uma batalha épica, que conta, ainda, com a participação de todos os super-heróis apresentados ao público nos mais de 20 filmes, além das séries e curtas especiais da Marvel Studios lançados ao longo dos últimos dez anos. 

Os Vingadores Guerra Infinita


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