10 filmes da Disney protagonizados por animais que não pode deixar de ver

Disney+ conta com animações, live-actions e produções que são estreladas por diferentes espécies. Veja a lista!
Histórias de aventura e amizade já enchem os olhos dos espectadores de lágrimas. Quando os filmes são protagonizados por animais, então, a emoção é mais do que garantida – e o Disney+ possui dezenas desses longas.
De animações a live-actions, as produções estreladas por diferentes espécies – de cachorros a peixes – podem ser encontradas no serviço de streaming.
Abaixo, confira 10 títulos com animais que estão disponíveis no Disney+:
Filmes com animais como protagonistas
Tico e Teco: Defensores da Lei (2022):
30 anos após o longa original, os dois esquilos estão tocando suas vidas: Tico virou vendedor de seguros e Teco fez cirurgia computadorizada. Um antigo amigo da dupla desaparece, o que obriga a dupla a se unir para reencontrá-lo.
O Grande Ivan (2020):
O protagonista Ivan é um gorila das costas prateadas, que compartilha seu habitat natural com outros animais. Tudo muda com a chegada de uma bebê elefante chamada Ruby, que o desperta para lembranças sobre sua história.
A Dama e o Vagabundo (2019):
No filme em live-action, a clássica história da animação de 1955 ganha uma versão. Mais uma vez, o público pode conhecer melhor o romance de Lady, uma cadela doméstica mimada, e Vagabundo, um cachorro vira-lata durão, mas amável.
Mogli: O Menino Lobo (2016):
Criado por uma família de lobos, Mogli é forçado a abandonar o único lar que conhece e é guiado pela pantera e mentora Bagheera e pelo alegre urso Balu. Na jornada, ele conhecerá melhor o seu lugar no mundo.
Zootopia (2016):
Juddy é uma coelha aspirante a policial que se muda para a cidade animal de Zootopia, na tentativa de realizar seu sonho. Uma esperta raposa, Nick, acaba se tornando aliada dela, após se tornarem alvos de uma conspiração.
Procurando Nemo (2003):
O pequeno peixe-palhaço Nemo é capturado da Grande Barreira de Corais da Austrália e levado para o aquário de um consultório odontológico. Seu pai, Marlin, e sua amiga Dory, então, partirão para uma aventura atrás do filhote.
Iron Will – O Grande Desafio (1994):
Will (Mackenzie Astin) enfrenta uma crise financeira após a trágica morte de seu pai e acaba entrando em uma corrida de cães de trenó. A sua ideia é recuperar todo o dinheiro com a ajuda dos animais.
O Rei Leão (1994):
Na clássica animação O Rei Leão, Simba é um filhote de leão que está ansioso para se tornar rei, mas acaba se envolvendo em confusões, acompanhado de dois amigos/animais da floresta, Timão e Pumba – um suricato e um javali, respectivamente. Simba precisa aprender, o quanto antes, sobre ter responsabilidades.
Benji, o Caçado (1987):
Um cãozinho adorado por fãs de várias gerações, Benji enfrenta seu maior desafio quando um acidente com um barco de pesca o deixa sozinho em uma selva da América do Norte.
Meu Leal Companheiro (1961):
Um cão da raça terrier chamado Bobby tem um longo relacionamento com um pastor alemão de bom coração – que não é abalado até mesmo com a morte de seu dono.