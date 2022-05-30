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10 frases de Obi-Wan Kenobi que entraram para a história

30 de maio de 2022
30 de maio de 2022

A nova minissérie da Lucasfilm já está disponível no Disney+ e, para entrar no clima, relembramos momentos famosos de Star Wars que ficaram registrados na memória dos fãs.


Os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie da Lucasfilm, já estão disponíveis exclusivamente no Disney+. Quando os agentes do Império representam uma nova ameaça, Obi-Wan Kenobi reaparece após anos de ausência.

Estrelando Ewan McGregor como o icônico Mestre Jedi, a história começa 10 anos após os incríveis eventos de Star Wars episódio III – A Vingança dos Sith, quando Obi-Wan Kenobi enfrenta sua maior derrota: a queda e corrupção do melhor amigo e Jedi aprendiz, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), atraído pelo lado sombrio da Força e agora conhecido como o malvado Lorde Sith Darth Vader.

Star Wars marcou o público de tal forma que, em momentos importantes da vida, muitos lembram de frases icônicas da saga. A influência dos personagens e suas falas fizeram história e estão presentes em diversas situações. E hoje lembramos algumas das frases mais marcantes ditas por Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi: 10 frases que ficaram na história

  1. “Lembre-se: a Força estará com você. Sempre”, diz Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker depois deste destruir a Estrela da Morte.

  2. "Não é uma lua. É uma estação espacial", adverte Obi-Wan Kenobi sobre a Estrela da Morte.

  3. "O espaçoporto de Mos Eisley. Você não encontrará outro lugar tão cheio de maldade e vilania. Devemos nos cuidar", comenta Obi-Wan Kenobi na chegada com Luke a Mos Eisley.

  4. “Ensinar é um privilégio e faz parte da responsabilidade de um Jedi treinar a próxima geração”, diz Obi-Wan Kenobi ao incentivar Anakin Skywalker a ter um Padawan.

  5. "Nunca se sinta mal por ser extraordinário, Anakin", aconselha Obi-Wan Kenobi.

  6. “Por que, meu Padawan, toda vez que você me resgata, você acaba precisando se resgatar?” Obi-Wan Kenobi pergunta a Anakin Skywalker durante a Batalha de Kamino.

  7. “Vou pegar a criança e ficar de olho nela”, Obi-Wan Kenobi garante a Yoda, com quem discute sobre o recém-nascido Luke Skywalker.

  8. "Você permitiu que aquele lorde das trevas o manipulasse até... Até que você se tornasse aquilo que jurou destruir", diz Obi-Wan Kenobi ao recriminar Darth Vader.

  9. “Droga! É por isso que eu odeio voar!", Obi-Wan Kenobi reclama enquanto é preso por Jango Fett.

  10. "De qualquer forma, mais um dia chato salvando o universo", expressa Obi-Wan Kenobi depois de parar o Dr. Nuvo Vindi.

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