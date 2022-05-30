10 frases de Obi-Wan Kenobi que entraram para a história

A nova minissérie da Lucasfilm já está disponível no Disney+ e, para entrar no clima, relembramos momentos famosos de Star Wars que ficaram registrados na memória dos fãs.

Os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie da Lucasfilm, já estão disponíveis exclusivamente no Disney+. Quando os agentes do Império representam uma nova ameaça, Obi-Wan Kenobi reaparece após anos de ausência.

Estrelando Ewan McGregor como o icônico Mestre Jedi, a história começa 10 anos após os incríveis eventos de Star Wars episódio III – A Vingança dos Sith, quando Obi-Wan Kenobi enfrenta sua maior derrota: a queda e corrupção do melhor amigo e Jedi aprendiz, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), atraído pelo lado sombrio da Força e agora conhecido como o malvado Lorde Sith Darth Vader.

Star Wars marcou o público de tal forma que, em momentos importantes da vida, muitos lembram de frases icônicas da saga. A influência dos personagens e suas falas fizeram história e estão presentes em diversas situações. E hoje lembramos algumas das frases mais marcantes ditas por Obi-Wan Kenobi.







Obi-Wan Kenobi: 10 frases que ficaram na história



