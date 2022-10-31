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NOVIDADES DISNEY+

3 curiosidades que você não sabia sobre Zootopia

31 de outubro de 2022
31 de outubro de 2022

Personagens que você não conhecia e uma jornada para expandir a imaginação. Prepare-se para a estreia de Zootopia+ com as seguintes informações.


Zootopia se tornou um sucesso logo que foi lançado, em 2016. Os personagens conquistaram o coração dos fãs, que agora aguardam a chegada de Zootopia+ ao Disney+.

Enquanto a série de curtas-metragens não vem, que tal saber mais sobre a primeira produção e se preparar para a estreia de Zootopia+ no dia 9 de novembro?

ZOOTOPIA


Os personagens que foram retirados de Zootopia

Você sabia que alguns personagens de Zootopia foram eliminados? Os diretores Byron Howard e Rich Moore apresentam, em um pequeno clipe, personagens que ficaram de fora da versão final do filme.

Os Gerbos são alguns deles. Eles eram dois antagonistas que não gostavam de Nick Wilde. Em seu carro vermelho, passavam por cima do rabo de Nick e ele levava um choque.

Honey era uma texugo amiga de Nick e que estava preparada para uma catástrofe: vivia com a paranóia de que as ovelhas conquistariam o mundo. Ela até tinha um bunker à prova de ovelhas e cheio de armas.

No entanto, este último personagem tornou-se a Dra. Madge, que procurava respostas para os animais agirem novamente como selvagens.


Zootopia: várias cenas também foram descartadas

Algumas cenas foram cortadas do novo Zootopia. Mas não se preocupe: elas podem ser vistas no Disney+. Uma delas é chamada de "Abertura Alternativa", um começo completamente diferente para a trama.

Nele, Judy não está feliz com a situação dos coelhos. Ela também aparece resgatando um colega de classe, um lince, que estava encalhado em uma árvore.

Confira esta e mais cenas que não foram incluídas no filme no serviço de streaming.

ZOOTOPIA


Os criadores de Zootopia fizeram pesquisas de campo durante suas viagens

Os produtores de Zootopia viajaram o mundo buscando inspiração para os vários personagens do filme e a cidade incrível.

No vídeo “Pesquisa: Uma Aventura no Mundo Real”, disponível na aba “Extras” da obra no Disney+, eles refletem sobre o comportamento animal que inspirou a criação dos personagens do filme.

"Começamos nossa investigação no parque temático Animal Kingdom. E aprendemos muitas coisas incríveis com os especialistas em animais que estavam lá", conta o produtor Clark Spencer.

Mas essa aventura traria mais surpresas: o próximo destino foi a África. Lá, eles foram capazes de determinar qual animal seria atribuído a um determinado personagem de acordo com suas características.

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