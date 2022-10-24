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3 fatos sobre a Rainha Ramonda, personagem interpretado por Angela Bassett em Pantera Negra

24 de outubro de 2022
24 de outubro de 2022

Personagem retorna em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nova produção da Marvel que estreia dia 10 de novembro nos cinemas.


Você tem um encontro marcado com a Rainha Ramonda (Angela Basset) e seu povo em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção da Marvel Studios estreia nos cinemas dia 10 de novembro

No longa, a governante lida com a situação de Wakanda após a morte de T’Challa (Chadwick Boseman) e com a chegada de Namor (Tenoch Huerta), líder da nação submarina de Talokanil

Mas antes de testemunhar como ela e seus aliados vão enfrentar os novos desafios na obra dirigida por Ryan Coogler, veja a seguir alguns fatos importantes sobre essa personagem:

Rainha Ramonda


Ramonda é a Rainha-mãe de Wakanda

Quando Wakanda perdeu seu rei T’Chaka (John Kani) tragicamente como mostrado em Capitão América: Guerra Civil, o filho de T’Chaka e Ramonda, T’Challa, assume o trono da nação.

Com seu filho na liderança, a Rainha Ramonda passa a ser chamada de Rainha-mãe da Wakanda.

Rainha Ramonda


A Rainha Ramonda é uma ótima diplomata

Em diversas situações, Ramonda mostrou ser boa política e diplomata, principalmente diante de representantes de outros países. 

E agora, mais do que nunca, ela vai precisar de suas habilidades diplomáticas para lidar com as potências mundiais que querem intervir em Wakanda após a morte de T’Challa.

Rainha Ramonda


A Rainha Ramonda também luta quando preciso

Ser reconhecida pela diplomacia não quer dizer que a Rainha Ramonda fuja da luta. Assim como o povo de Wakanda, ela também é uma excelente guerreira.

Durante seu exílio em Jabari, Ramonda ficou com uma Lâmina de Anel para se defender e, assim como seu povo, ela carrega consigo uma pulseira Kimoyo, que pode servir a vários propósitos. 

Não perca Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dia 10 de outubro, nos cinemas. Os ingressos já podem ser adquiridos online ou nas bilheterias das salas de exibição. 

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