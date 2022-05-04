Cancel
Novidades Disney+

3 razões para ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

4 de maio de 2022
4 de maio de 2022

Para quem ainda está em dúvida se compra ou não ingressos para ver o novo filme do Doutor Estranho, o ator Benedict Wong – que participa do longa – dá 3 motivos para não perder esta produção da Marvel Studios. 


Chegou uma das semanas mais esperadas pelos fãs da Marvel Studios em 2022. Isso porque, no dia 5 de maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia no cinema, sendo que já está garantida no Brasil uma pré-estreia dia 4 de maio destinada aos fãs mais ansiosos das novas aventuras de Stephen Strange no Multiverso.

Para quem ainda ainda não comprou ingressos para o novo filme do super-herói interpretado por Benedict Cumberbatch, o ator Benedict Wong, que interpreta o feiticeiro Wong no longa, conta 3 motivos para não perder essa produção incrível – que dá sequência ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).



Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Teaser Oficial Legendado


1. O filme explora o Multiverso

“A primeira razão está logo no título. Com que frequência eles podem explorar o Multiverso? Vale a pena mergulhar no inesperado e ver universos que você nunca imaginou ser possível”, diz Benedict Wong sobre onde se passa a trama.

2. O filme tem efeitos especiais incríveis

“A segunda razão para não perder o filme é por causa de seus impressionantes efeitos especiais. Atravessar o Multiverso não só parece uma experiência incrível, mas realmente é. Prepare-se para se surpreender ao ver de perto como é o Multiverso, afirma Wong.

America Chavez

3. O filme traz novos personagens da Marvel

Por fim, é importante destacar a inclusão de novas participações: “O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) está repleto de personagens inesquecíveis. E neste novo filme você vai conhecer alguns rostos. Como América Chávez, interpretada pela fantástica Xochitl Gomez. Espere até ver o que ela realmente pode fazer”, finaliza Wong.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set