3 razões para ver Os Vídeos Mais Divertidos: Especial Animais

Confira os motivos para não perder os vídeos hilários que esperam por você neste especial da National Geographic.

A National Geographic se uniu ao America's Funniest Home Videos para trazer registros dos animais de estimação mais engraçados e da incrível vida selvagem. Os Vídeos Mais Divertidos: Especial Animais esperam por você no Disney+.

Junte-se a Alfonso Ribeiro em uma aventura que combina humor e encantamento com animais que farão todo mundo chorar de rir com seus comportamentos estranhos.

E se isso não for o suficiente, veja a seguir mais três motivos para curtir os melhores vídeos de animais.





1) Episódios curtos e divertidos

Para quem não é fã de episódios longos, essa produção é ideal. Seus 12 capítulos têm duração de 45 minutos – que passam voando. E todos já estão disponíveis no serviço de assinatura.



2) Vídeos para rir com toda a família

Pode ser difícil concordar sobre o que assistir quando se trata algo em família, mas este especial não decepcionará. Seja com os adoráveis ​​animais de estimação ou com a fascinante vida selvagem, todos em casa cairão na gargalhada.



3) Os animais são os protagonistas

Além das hilárias cenas apresentadas, o programa também aproxima o público da ideia de que a preservação da vida animal é importante e deve ser levada em consideração.

Além de cães e gatos, águias, ursos, baleias, cangurus, cegonhas, galinhas, leões, tubarões, elefantes, morcegos, lagartos e muitos outros bichos também brilham sob os holofotes.

Então, não perca esta diversão com os animais mais curiosos e incríveis que você já viu. Os Vídeos Mais Divertidos: Especial Animais já está disponível no Disney+.