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3 séries da Marvel para assistir se você gostou de Cavaleiro da Lua

20 de junho de 2022
20 de junho de 2022

Quem curtiu as emoções de Moon Knight vai gostar muito de ver outras séries cheias de ação e reviravoltas. Confira!


Quem já conferiu todos os seis episódios de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), série da Marvel Studios que está totalmente disponível no Disney+, e se divertiu com as aventuras de Steven Grant/Marc Spector e o antagonista Arthur Harrow pelo universo da mitologia egípcia, deve estar em busca novas histórias com grandes personagens e muita ação, certo?

Pois saiba que no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) não faltam ótimas produções para seguir no mesmo estilo de Cavaleiro da Lua. Veja a seguir a indicação de três séries da Marvel para assistir se você gosta de emoção e super-heróis com trajetórias cheias de reviravoltas interessantes – como a de Steven/Marc.

Loki


Séries da Marvel: Loki

Personalidade complexa com múltiplas facetas? Não se trata do Cavaleiro da Lua, mas de outro grande personagem do mundo Marvel que também tem uma vida bem confusa e cheia de aventuras: trata-se de Loki.

O irmão de Thor, também conhecido como “Deus da Trapaça”, ganhou uma série exclusiva no Disney+ em 2021. A série Loki acompanha o vilão após ele roubar o Tesseract (uma das Joias do Infinito, a joia do Espaço), com a qual acaba criando uma nova linha temporal – e também diversas “variantes” dele mesmo. No elenco, a série tem Tom Hiddleston no papel-título, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, entre outros. Vale a pena conferir esse personagem tão controverso.


Gavião Arqueiro


Séries da Marvel: Gavião Arqueiro

A série Gavião Arqueiro acompanha o herói (e seu alter ego Clint Barton), que é um exímio atirador de arco e flecha e lutador, após os eventos de Vingadores: Ultimato. Barton tem uma história com diferentes momentos de proximidade e afastamento dos Vingadores. Ele trabalhou para a S.H.I.E.L.D. como agente especial, mas possui uma forte bússola moral que às vezes o desvia de suas ordens diretas.

Na série, enquanto o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) tenta proteger a família, lidar com a morte de Natasha Romanoff (a Viúva-Negra) e quitar dívidas do passado, o personagem conhece a jovem Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma grande fã dele que deseja se tornar uma heroína e que o ajuda a desvendar uma conspiração criminosa.

Falcão e o Soldado Invernal


Séries da Marvel: Falcão e o Soldado Invernal

Dois personagens bem presentes na saga dos Vingadores, mas com trajetórias de vida opostas, acabam se unindo em Vingadores: Ultimato. Ambos têm a missão de seguir o legado do Capitão América: Falcão (Anthony Mackie) e o Soldado Invernal (Sebastian Stan).

“Bucky” Barnes tem uma vida bem atribulada, de vilão a super-herói, de melhor amigo do Capitão América a soldado da HYDRA. Mas na série Falcão e o Soldado Invernal, que se passa após os eventos da Guerra Infinita, ele forma uma dupla com Sam Wilson, o Falcão, em uma grande aventura mundial que coloca à prova as habilidades dos dois.

As séries dos Estúdios Marvel estão disponíveis com exclusividade no Disney+. Aproveite! 

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