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4 curiosidades sobre Mabel Cadena, atriz que interpreta Namora em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

6 de fevereiro de 2023
6 de fevereiro de 2023

Sucesso nos cinemas, o filme indicado ao Oscar® 2023, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett, já está disponível no Disney+!


O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já chegou ao Disney+. O longa, que concorre ao Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett, traz novos personagens ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Um deles é Namora, vivida pela atriz Mabel Cadena.

Namora faz parte de Talokan, a poderosa nação subaquática liderada por Namor (Tenoch Huerta). Ela é uma das guerreiras talokanil, dispostas a tudo para defender sua nação e seu povo.

Mabel Cadena é mais uma atriz latina a conquistar seu espaço no UCM, assim como Xochitl Goméz em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura em 2022, e Salma Hayek em Eternos, de 2021.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a vida e a carreira de Mabel:


Mabel Cadena nasceu no México


Em 23 de setembro de 1990, Mitzi Mabel Cadena nasceu no Estado do México, maior estado mexicano. Contudo, ainda criança, ela se mudou para Minatitlán, cidade de Veracruz, onde cresceu.


Antes de ser atriz, Mabel Cadena estudou Psicologia


Mabel Cadena se dedicou ao estudo da Psicologia, tendo se formado na faculdade e concluído um mestrado na área. No entanto, retornou à sala de aula posteriormente para se dedicar a sua real paixão: a atuação, formando-se, também, em Artes Dramáticas.


Namora Mabel cadena


Mabel Cadena não sabia que estava fazendo um teste para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


A atriz tem uma longa e consolidada carreira no teatro, cinema e televisão do México. Sua estreia em Hollywood foi, justamente, como Namora em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Antes de conseguir o papel, a atriz fez o teste sem saber que era para uma produção da Marvel. Na época, ela não sabia falar inglês, mas ainda assim, a produção pediu para ela demonstrar suas habilidades físicas, como boxe e cavalgada, em um vídeo.

Ao ser selecionada, Mabel se mudou para os Estados Unidos, onde ficou quase um ano aprendendo inglês e se preparando fisicamente para viver Namora nos cinemas.


Mabel cadena gosta de fazer personagens fortes


Antes de viver Namora, Mabel interpretou diversos personagens que tinham uma coisa em comum com a talokanil: a força. Mabel se considera uma ativista do poder feminino.

Em entrevista à revista Elle México, ela declarou que para ela, ser mulher é um ato de beleza e coragem. “Quando uma mulher ousa quebrar o silêncio, exercer suas paixões ou reivindicar os direitos sobre seu corpo, ela tem o poder de mudar a si mesma e a milhares”.


Pantera Negra Wakanda Para Sempre


Assista à Mabel Cadena como Namora em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Disney+


 É hora de retornar à Wakanda e de deixar-se levar até Talokan em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa-metragem que foi sucesso nos cinemas já está disponível no streaming, exclusivamente no Disney+.

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