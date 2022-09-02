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4 motivos para assistir a série Pais Por Acidente

2 de setembro de 2022
2 de setembro de 2022

Confira porque você não pode perder essa nova série do Disney+ que traz muitas aventuras em uma viagem cheia de humor! 


A série Pais Por Acidente estreou no Disney+ com uma trama divertida sobre California (Farah Justiniani), uma jovem que, ao completar 13 anos de idade, parte em uma jornada cheia desafios com seus três pais adotivos para uma viagem pelo México.

Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) e Diego (Lalo Brito), são os três pais adotivos que cuidam de California e a levam para essa aventura com a missão de fazer a adolescente reencontrar sua mãe, que mandou um presente inusitado para ela: as chaves de uma van e o local do encontro – que fica em Zacatecas, no México.


Pais por Acidente | Trailer Oficial | Disney+


 Veja quatro motivos para assistir a todos os episódios de Pais Por Acidente:

Pais Por Acidente celebra a diversidade

Depois que a sua mãe biológica sumiu, a menina California foi adotada por três pais diferentes: Miguel, Morgan e Diego. O trio cuida da garota com muito carinho ao longo de nove anos, desde que Itzel, a mãe, a deixou.

Fora do convencional, Pais Por Acidente busca mostrar sempre que o amor presente no quarteto é maior que qualquer adversidade e o mais importante em todas as relações, celebrando a família em toda sua diversidade.

Pais por Acidente


Pais Por Acidente faz uma viagem pelo México

Ao longo dos 10 episódios de Pais Por Acidente, você poderá viajar assistindo aos mais lindos cenários mexicanos. Gravada inteiramente no México, a produção leva a um emocionante passeio pelas estradas do país, passando por belas cidades como Zacatecas, Mazatlán, Pátzcuaro, La Paz e Durango.


Pais Por Acidente une humor e emoção

A produção tem uma história que faz o público rir e chorar, dependendo do momento. Com situações inusitadas, narrativa ágil e um forte tom musical, Pais por Acidente tem personagens que transmitem esperança, coragem e amor. É uma série que consegue reunir emoção e bom humor no mesmo contexto.

Pais por Acidente


Pais Por Acidente valoriza a cultura latino-americana

A série é uma produção original gravada no México e com atores latinos. Pais por Acidente faz parte do compromisso da The Walt Disney Company Latin America em desenvolver conteúdos locais, em aliança com produtoras latinas e estrelando talentos da região.

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