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4 séries de ficção-científica para quem gostou de Mila no Multiverso

16 de fevereiro de 2023
16 de fevereiro de 2023

Se você gostou de Mila no Multiverso, não pode perder essas outras séries disponíveis no Disney+.


Primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, Mila no Multiverso é um prato cheio para os fãs de uma boa aventura adolescente com viagens entre diferentes universos.

Na história, a atriz Laura Luz vive Mila, uma jovem que, no dia do seu aniversário de 16 anos, descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos – e usa o objeto para tentar localizar sua mãe, Elis (Malu Mader), uma cientista que desapareceu.

Mila só não imaginava o risco que essa jornada traria: ela descobre que o sumiço da sua mãe tem relação com um grupo misterioso chamado Os Operadores e logo a própria adolescente vê sua vida em perigo.

Quem já assistiu e gostou de Mila no Multiverso, pode aproveitar para maratonar essas outras quatro séries de ficção-científica que estão disponíveis para curtir Disney+:

Da Terra Para o Ned


Da Terra Para o Ned


Já imaginou um programa de entrevistas apresentado por aliens? Essa é a ideia da série Da Terra Para o Ned (2020).

Misturando ficção-científica com realidade, a série é protagonizada pelo extraterrestre Comandante Ned (Paul Rugg) e o Tenente Cornelius (Michael Ooesterom). Os dois desistiram de uma invasão à Terra depois de se apaixonarem pela cultura dos humanos. Eles tiveram, então, a ideia de fazer um talk show com personalidades reais do nosso planeta.

Entre os participantes da série, estão a cantora e atriz Olivia Rodrigo (de High School Musical: A Série), o ator Billy Dee Williams (de Star Wars: O Império Contra-Ataca Episódio V) e o cineasta Eli Roth.

O resultado: 20 episódios divertidíssimos que você não pode perder!


Just Beyond



Just Beyond


Just Beyond (2021) é uma série antológica em que os jovens protagonistas precisam enfrentar perigos inimagináveis, como universos paralelos, alienígenas, bruxas e fantasmas.

São oito episódios e cada um traz uma história diferente. Além de ficção-científica e mistério, a série também levanta questões muito pertinentes e reais da adolescência, como bullying, pressão dos colegas e ansiedade.

Uma curiosidade: Just Beyond é inspirado na obra do escritor norte-americano R.L. Stine, considerado o Stephen King da literatura infantil e juvenil.


Lab Rats



Lab Rats


Em quatro temporadas, Lab Rats (2012 - 2015), Leo (Tyrel Jackson Williams) é um garoto que faz uma descoberta inacreditável na própria casa em que vive com a mãe, Tasha (Angel Park), e com o padrasto, o inventor Donald (Hal Sparks).

Escondidos em um laboratório subterrâneo dentro da residência, estão três adolescentes super-humanos frutos de um experimento científico.

A partir daí, Leo começa a conviver com os seus “irmãos biônicos” e tenta ajudá-los a se encaixarem na sociedade. Uma série muito divertida que também aborda o conceito de viagem no tempo.

Gabby Duran


Gabby Duran: Babá de Aliens


Gabby Duran (Kylie Cantrall) é a protagonista da série Gabby Duran: Babá de Aliens (2019 - 2021) e sempre sentiu como se estivesse vivendo à margem da sua mãe bem-sucedida, Dina (Valery M. Ortiz), e da irmã mais nova, Olivia (Coco Christo), por não conseguir se destacar em nada.

Ela encontra a oportunidade perfeita para mostrar o seu valor ao conseguir um novo emprego: babá de crianças extraterrestres que estão escondidas na Terra.

Gabby logo descobre que o trabalho será mais difícil do que pensou, já que os pequenos alienígenas são rebeldes e indisciplinados. No entanto, ela está disposta a provar que é a melhor babá da galáxia ao longo de duas temporadas

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