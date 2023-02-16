4 séries de ficção-científica para quem gostou de Mila no Multiverso

Se você gostou de Mila no Multiverso, não pode perder essas outras séries disponíveis no Disney+.
Primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, Mila no Multiverso é um prato cheio para os fãs de uma boa aventura adolescente com viagens entre diferentes universos.
Na história, a atriz Laura Luz vive Mila, uma jovem que, no dia do seu aniversário de 16 anos, descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos – e usa o objeto para tentar localizar sua mãe, Elis (Malu Mader), uma cientista que desapareceu.
Mila só não imaginava o risco que essa jornada traria: ela descobre que o sumiço da sua mãe tem relação com um grupo misterioso chamado Os Operadores e logo a própria adolescente vê sua vida em perigo.
Quem já assistiu e gostou de Mila no Multiverso, pode aproveitar para maratonar essas outras quatro séries de ficção-científica que estão disponíveis para curtir Disney+:
Da Terra Para o Ned
Já imaginou um programa de entrevistas apresentado por aliens? Essa é a ideia da série Da Terra Para o Ned (2020).
Misturando ficção-científica com realidade, a série é protagonizada pelo extraterrestre Comandante Ned (Paul Rugg) e o Tenente Cornelius (Michael Ooesterom). Os dois desistiram de uma invasão à Terra depois de se apaixonarem pela cultura dos humanos. Eles tiveram, então, a ideia de fazer um talk show com personalidades reais do nosso planeta.
Entre os participantes da série, estão a cantora e atriz Olivia Rodrigo (de High School Musical: A Série), o ator Billy Dee Williams (de Star Wars: O Império Contra-Ataca Episódio V) e o cineasta Eli Roth.
O resultado: 20 episódios divertidíssimos que você não pode perder!
Just Beyond
Just Beyond (2021) é uma série antológica em que os jovens protagonistas precisam enfrentar perigos inimagináveis, como universos paralelos, alienígenas, bruxas e fantasmas.
São oito episódios e cada um traz uma história diferente. Além de ficção-científica e mistério, a série também levanta questões muito pertinentes e reais da adolescência, como bullying, pressão dos colegas e ansiedade.
Uma curiosidade: Just Beyond é inspirado na obra do escritor norte-americano R.L. Stine, considerado o Stephen King da literatura infantil e juvenil.
Lab Rats
Em quatro temporadas, Lab Rats (2012 - 2015), Leo (Tyrel Jackson Williams) é um garoto que faz uma descoberta inacreditável na própria casa em que vive com a mãe, Tasha (Angel Park), e com o padrasto, o inventor Donald (Hal Sparks).
Escondidos em um laboratório subterrâneo dentro da residência, estão três adolescentes super-humanos frutos de um experimento científico.
A partir daí, Leo começa a conviver com os seus “irmãos biônicos” e tenta ajudá-los a se encaixarem na sociedade. Uma série muito divertida que também aborda o conceito de viagem no tempo.
Gabby Duran: Babá de Aliens
Gabby Duran (Kylie Cantrall) é a protagonista da série Gabby Duran: Babá de Aliens (2019 - 2021) e sempre sentiu como se estivesse vivendo à margem da sua mãe bem-sucedida, Dina (Valery M. Ortiz), e da irmã mais nova, Olivia (Coco Christo), por não conseguir se destacar em nada.
Ela encontra a oportunidade perfeita para mostrar o seu valor ao conseguir um novo emprego: babá de crianças extraterrestres que estão escondidas na Terra.
Gabby logo descobre que o trabalho será mais difícil do que pensou, já que os pequenos alienígenas são rebeldes e indisciplinados. No entanto, ela está disposta a provar que é a melhor babá da galáxia ao longo de duas temporadas.