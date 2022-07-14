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5 curiosidades sobre “Sweet Child O' Mine”, a música do Guns N' Roses que está em Thor: Amor e Trovão

14 de julho de 2022
14 de julho de 2022

O novo filme de Thor está nos cinemas com uma divertida aventura e uma trilha sonora bem rock’n roll, com sucessos como “Sweet Child O’ Mine”. Saiba mais! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Quem ainda não foi assistir a Thor: Amor e Trovão, corra para comprar seus ingressos para o cinema. O novo filme do deus asgardiano traz, além de muita ação e diversão com comédia, romance e drama, uma trilha sonora especial cheia de clássicos do rock.

Os fãs do gênero vão reconhecer alguns dos maiores sucessos da banda norte-americana Guns N’ Roses, que foi muito famosa na década de 1990. O diretor Taika Waititi admitiu que é muito fã da banda e, por isso, escolheu várias músicas do Guns para o filme.

Em uma entrevista ao site Loudersound, especializado em música, Waititi disse: “Vou para casa à noite e fico assistindo aos vídeos antigos do Guns, porque simplesmente amo a banda. Sou apaixonado pelo visual deles com aqueles cabelos compridos e escovado”.

Na trilha de Thor: Amor e Trovão, uma das músicas do Guns N’ Roses que mais se destaca desde o trailer e também no filme, é “Sweet Child O’ Mine”. Além dela, há outras três músicas do Guns: “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.

O filme ainda faz uma homenagem especial ao vocalista da banda, Axl Rose, já que o filho de Heimdall é tão apaixonado pela banda que só gosta de ser chamado de “Axl”, além de ter o pôster do primeiro disco do Guns pendurado em seu quarto. Ele é “Appetite for Destruction”, de 1987, e tem tudo a ver com a trama do filme.

Conheça algumas curiosidades de “Sweet Child O’ Mine” e sua relação com Thor: Amor e Trovão:

1. “Sweet Child O’ Mine”: qual a conexão da música com o filme?

Além de ser fã da banda e colocar na trilha sonora quatro músicas do Guns N’ Roses, Taika escolheu “Sweet Child O’ Mine” como a música de destaque do filme por conta de sua letra que tem conexão direta com o roteiro. Na canção, há referências a um amor antigo e menção às lembranças gostosas de alguém especial.

Além disso, a letra de “Sweet Child O’ Mine” fala de infância, cuidado e refúgio, temas que conectam com um outro momento importante do filme. E ainda fala de trovão, claro!

Thor: Amor e Trovão


2. “Sweet Child O’ Mine” é o maior hit do Guns N’ Roses

A música faz parte do primeiro disco da banda, “Appetite for Destruction”, lançado em 1987. Mas foi o terceiro single o que mais fez sucesso entre todos. Só nos Estados Unidos, “Sweet Child O’ Mine” ganhou disco de platina e alcançou mais de 1 milhão de cópias vendidas depois de seu lançamento.

Thor: Amor e Trovão


3. “Sweet Child O’ Mine” é a única música do Guns N’ Roses que esteve no Billboard Hot 100

O hit foi a única música da banda norte-americana a alcançar o número 1 da famosa lista da Billboard, na época. Após o lançamento de Thor: Amor e Trovão, “Sweet Child O’ Mine” voltou a figurar nas listas da Billboard dentro das categorias “Hot Hard Rock Songs” e “Hot Rock & Alternative Songs”.

Além disso, seu videoclipe é o único dos anos 1980 a passar da marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Thor: Amor e Trovão


4. “Sweet Child O’ Mine” foi criada em conjunto por toda a banda original

A música é uma criação coletiva dos membros originais do Guns N” Roses. Na época, eles ensaiavam em uma casa em Los Angeles e o guitarrista Slash tocava uma melodia, criada naquele instante.

Foi então que, Izzy Stradlin, o outro guitarrista da banda, inseriu alguns acordes, o baixista Duff McKagan criou a linha de baixo e Steven Adler incluiu a bateria.

Enquanto isso, Axl Rose observava atentamente e criou a letra que seria perfeita para o som criado pelos amigos. A música é uma homenagem à ex-namorada de Axl, Erin Everly.

Thor: Amor e Trovão


5. “Sweet Child O’ Mine” ganhou covers de famosos

Alguns cantores gravaram “Sweet Child O’ Mine” por serem fãs da música. Uma das gravações mais marcantes é a da cantora Sheryl Crow, de 1999. A canção ganhou um tom mais folk e melódico com a interpretação dela.

“Sweet Child O’ Mine” ganhou também uma gravação pop eletrônica com Akasha e Neneh Cherry, em 1998. Outra versão diferente foi feita pela cantora Fergie, que interpretou-a ao lado do guitarrista Slash, durante uma apresentação do Black Eyed Peas no Super Bowl de 2011.

Thor: Amor e Trovão


Reviva as aventuras de Thor no Disney+

Confira Thor: Amor e Trovão nos cinemas. Mas aproveite para ver e relembrar os demais filmes protagonizados pelo super-herói disponíveis no Disney+, como Thor (2011), Thor: Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).

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