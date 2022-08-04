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5 curiosidades sobre Valente e a Princesa Merida

4 de agosto de 2022
4 de agosto de 2022

Conheça alguns fatos sobre a animação da Disney e Pixar que surpreendeu o público em seu lançamento.


Seja por seus cachos ruivos, por sua rebeldia ou por sua bravura: a jovem Merida se tornou uma das mais queridas princesas da Disney ao protagonizar a animação Valente – disponível no Disney+.

A seguir, veja algumas curiosidades sobre o longa e sobre sua encantadora protagonista!

O lançamento de Valente completou 10 anos

O longa estreou nos cinemas de todo o mundo em 2012, apresentando ao público a Merida, a filha teimosa do Rei Fergus e da Rainha Elinor.

Ou seja, há 10 anos o mundo se encantou com a jovem, que não está nem um pouco interessada em seguir as tradições e costumes do reino onde vive.

Valente

Valente foi a primeira animação a trazer uma princesa diferente das outras

Esta ousada animação traz a primeira Princesa da Disney a não ter um interesse amoroso, a primeira a ter irmãos e a primeira a não ser inspirada em alguma figura histórica ou personagem de livro.

Também é a primeira animação da Pixar a ter uma protagonista feminina adolescente.

Merida

Foi desenvolvido um software especial para dar vida à Merida em Valente

Nos anos que antecederam o seu lançamento, foi preciso desenvolver três novos programas de computador para realizar a animação. Um deles, inclusive, feito especialmente para criar e animar os cabelos cacheados da Princesa.

Para se ter uma ideia do que isso significa, dos 11 mil e 700 fios ruivos ondulados da personagem, 1500 deles foram desenhados individualmente.

Valente

Valente é uma animação premiada

A produção da Disney e da Pixar ganhou o Oscar® de Melhor Longa de Animação em 2013. Mas esse não foi seu único prêmio, nem única indicação a alguma premiação.

Ao todo, o longa levou para casa 20 estatuetas, entre elas o Globo de Ouro® de Melhor Filme de Animação e também o BAFTA – prêmio da Academia de Filmes e Artes Britânica – de Melhor Filme Animado.

Merida

Merida tem um figurino incrível em Valente

Ao longo de toda a animação, a jovem Princesa veste 22 figurinos diferentes, entre roupas e acessórios. São diversos vestidos, uma capa com capuz, sua aljava com flechas, o protetor de punho e, claro, seu medalhão.

MErida

Inspire-se com a coragem da Princesa Merida em Valente no Disney+

Não deixe de acompanhar Merida na sua luta para que sua mãe entenda o desejo dela de seguir seu próprio destino. Mas para isso, a jovem terá que desfazer uma terrível maldição antes que seja tarde demais.

Toda a aventura e a emoção de Valente estão disponíveis com exclusividade no Disney+

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