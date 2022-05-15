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5 ensinamentos que os personagens da Disney nos deixaram

15 de maio de 2022
15 de maio de 2022

O valor da amizade, a perseverança e a coragem: os filmes da Disney nos deixaram grandes lições de vida.


Os diversos filmes da Disney divertem e encantam há gerações. Porém, não podemos deixar de lado os valores e as lições de vida que cada um deles transmitiu ao público ao longo dos anos.

Por isso, confira a seguir cinco ensinamentos inesquecíveis de personagens icônicos, todos disponíveis no Disney+.

Procurando Nemo ensina a não desistir

Em Procurando Nemo, quando o peixinho Nemo é capturado na Grande Barreira de Corais da Austrália e levado para o aquário de um dentista, cabe a Marlin, seu pai, embarcar em uma aventura para trazê-lo para casa. Porém, ele não vai sozinho: juntamente com Dory, e com a ajuda de outros animais aquáticos e espécies à espreita, eles nunca desistem.

"Tenho que sair, tenho que encontrar meu filho, tenho que dizer a ele a idade das tartarugas". Esta é uma frase de Marlin que os fãs jamais esquecerão.

Nemo


Lilo & Stitch traz o valor de cuidar da família

O longa Lilo & Stich apresenta Lilo uma garotinha independente e Stitch é uma criatura travessa, vinda direto do espaço sideral. Quando seus mundos se encontram, é amor e caos à primeira vista! Mas eles nunca se abandonam e estão sempre lá um para o outro.

Stitch ensinou a todos que "Ohana significa família, e sua família nunca te abandona ou te esquece".

Lilo & Stitch


Pinóquio ensina que mentir tem suas consequências

Ao lado de Grilo Falante, Pinóquio sai em aventuras fantásticas que testam sua bravura, lealdade e honestidade, até que consiga aquilo que seu coração tanto deseja.

Pinóquio, a história clássica da Disney, mostra como Pinóquio busca se tornar um menino de verdade (e não mais um boneco de madeira) e como, ao longo do caminho, precisa compreender o que é verdade ou mentira. Cada vez que ele mente, seu nariz cresce.

"Mostre que você é corajoso, sincero e altruísta, e um dia você será um menino de verdade", ensina a Fada Azul ao personagem de madeira e também às crianças que assistem.

Pinóquio


Hércules mostra a importância de ter bom coração

Arrancado dos deuses ao nascer, e adotado na Terra, o forte Hércules descobre que pertence ao Monte Olimpo. Juntamente com Pegasus e Phil, Hércules tenta vencer Hades de uma vez por todas. Mas nem tudo depende apenas da força.

Na animação, o deus Zeus explica que "Um verdadeiro herói não é medido pela sua força física, mas pela força do seu coração".

Hércules


Toy Story e o valor da união e da amizade

Toy Story leva os fãs a um mundo incrível, onde os brinquedos ganham vida enquanto seus donos estão fora. Woody, Buzz e todos os seus amigos partem numa aventura cheia de humor, emoção e lutas também. Mas, ao longo do caminho, o valor da união e da amizade sempre prevalece.

"Ele é Woody, ele é meu amigo desde que me lembro. Ele é corajoso, como qualquer bom caubói. E é inteligente e gentil. Mas o que torna Woody especial é que ele nunca vai deixar você... Nunca." a frase no adeus entre Andy e Woody emocionou muita gente.

Toy Story


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