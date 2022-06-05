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5 maneiras pelas quais o elenco dos parques da Disney estão comprometidos com o meio ambiente

5 de junho de 2022
5 de junho de 2022

Próximo à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, conheça as iniciativas criadas pela The Walt Disney Company para preservar o planeta e conscientizar as pessoas.


No próximo dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Ambiente, data em que as campanhas de sensibilização ganham mais força. No entanto, os diversos setores dos parques da Disney já estão realizando todo tipo de tarefas relacionadas ao tema e, de fato, seu compromisso com o cuidado com o planeta é muito presente.

Em 2018, algumas iniciativas começaram a ser lançadas graças ao trabalho realizado por essas equipes. Tudo a fim de preservar a limpeza e o cuidado com a natureza nos parques Disney. A seguir, conheça cinco maneiras pelas quais o elenco dos parques contribui para a preservação do meio ambiente:

EPCOT


1) Programa de coleta de restos de alimentos

Para começar, os participantes do projeto de corrida Run Disney se envolveram em um programa de coleta de resíduos de alimentos. O projeto conseguiu reunir mais de seis mil e trezentos quilos de cascas de banana, o equivalente a 18 carrinhos como do brinquedo Dumbo the Flying Elephant, que foram convertidas em energia renovável.


2) Campanha de reciclagem

A equipe do Disney's Contemporary Resort, por sua vez, deu início a uma campanha de reciclagem. A iniciativa consiste em monitorar os contêineres do local e assim, separar os resíduos em categorias. Com isso, a ideia é evitar que materiais recicláveis sejam jogados no aterro.


3) Redução do desperdício de alimentos

Do lado culinário do Chef Mickey também houve uma importante contribuição: a redução de um total de 19 mil quilos de desperdício de alimentos. A conquista foi alcançada graças ao uso de tecnologia avançada, que foi replicada em outros locais de alimentos e bebidas no Walt Disney World


4) Queda significativa nas emissões de gases do efeito estufa

Outra contribuição da empresa é seu projeto para eliminar a emissão de gases de efeito estufa, meta prevista para ser atingida em 2030. Ao longo de 2022, uma redução significativa desses gases já foi alcançada. Os sistemas de ar-condicionado foram aprimorados assim como houve a criação de sistemas de aquecimento de água mais eficientes, que podem reduzir em até 35% as emissões.


5) Conservação de água

Finalmente, é preciso falar sobre a revisão dos equipamentos na Disneylândia a fim de economizar água, bem como as informações constantes que são fornecidas para melhorar as condições destes no futuro.

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