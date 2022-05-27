5 séries animadas no Disney+ que vão te levar de volta à infância

Divirta-se com uma seleção de desenhos animados que vão fazer qualquer um se sentir criança de novo.

Não importa muito qual é a idade que você tenha hoje em dia: a sua “criança interior” sempre vai ficar feliz ao ver coisas que remetem à infância. Pode ser uma comida, um brinquedo, um lugar. Ou, quem sabe, um desenho animado.

Para quem está se sentindo nostálgico — ou quer mostrar aos filhos a quais desenhos assistia quando criança — confira a seguir cinco séries animadas que vão te fazer voltar à infância. Todas elas estão disponíveis no Disney+.







Séries animadas no Disney+: Doug





Só em ver o nome dessa produção, certamente o “tchuru tchuru daran daran dan” da música de abertura já começa a tocar na sua cabeça, certo?

Então, nada como relembrar a história de Doug Funnie, seu cãozinho Costelinha e a garota que é seu crush – Patti Mayonnaise. Ele vive na cidade de Bluffington e usa a sua imaginação para passar por momentos de amizade, amor, amizade e amadurecimento. E registrar tudo em seu diário depois, claro!







Séries animadas no Disney+: Timão e Pumba





Difícil encontrar alguém que nunca tenha pelo menos cantarolado “Hakuna Matata” uma vez na vida.

Nesta série de animação protagonizada pelos amados personagens de O Rei Leão, é possível acompanhar as mais loucas aventuras do suricato Timão e de seu grande amigo, o javali Pumba.







Séries animadas no Disney+: Kim Possible





O desenho acompanha a jovem Kim Possible, que poderia ser só mais uma estudante do ensino médio se não fosse por um detalhe: ela usa seu tempo livre para salvar o mundo de terríveis vilões!

Ao lado de seu melhor amigo, Ron Stoppable, de sua toupeira de estimação Rufus e do hacker Wade, a corajosa Kim enfrenta inimigos no mundo todo. Mas, depois, ela precisa voltar para casa e fazer o dever da escola.









Séries animadas no Disney+: Tico e Teco — Defensores da Lei





Nesta série de animação, Tico e Teco vão embarcar em uma jornada e tanto, liderando um grupo de excêntricos animais que monitoram não apenas o mundo dos humanos, mas também dos animais. A dupla de amigos esquilos resolvem mistérios onde quer que estejam.

Em maio deste ano, o longa Tico e Teco — Defensores da Lei também estreou no Disney+. O filme mistura animação e live action e é protagonizado pelos dois.







Séries animadas no Disney+: X-Men





Outra animação que vai transportar muita gente de volta à infância é X-Men. Nesta produção do universo Marvel, Wolverine, Jean, Scott, Vampira, Tempestade, Fera e os demais mutantes são perseguidos por causa de seus poderes.

Mas eles encontram abrigo junto ao Professor Xavier e sua escola especial. Na companhia um do outro, tentam defender a população de terríveis inimigos que querem subjugar a humanidade e construir um império mutante maligno.