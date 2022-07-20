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6 curtas e séries de Mickey e seus amigos para comemorar o mês da amizade

20 de julho de 2022
20 de julho de 2022

Mickey Mouse, Minnie, Pateta e Donald surpreendem quem deseja saber qual é o mês da amizade e enchem julho com suas aventuras imperdíveis em desenho-animado.


Que tal neste dia 20 de julho comemorar o Dia do Amigo com Mickey Mouse e seu mundo divertido no Disney+? Ao lado de Minnie, Pateta, Donald e mais personagens, prepare-se para comemorar o mês da amizade com grandes aventuras repletas com a magia Disney.

Confira as séries e curtas animados de Mickey Mouse que você não pode perder no Disney+ e que trazem diversão, novas músicas e participações especiais de personagens clássicos.

Mickey Mouse


Os 6 curtas e séries do Mickey Mouse no Disney+

  • Mickey Mouse Funhouse: a Mickey Mouse Funhouse é um lugar fantástico em que o público conhece Funny, um teatro encantado que fala e interage com Mickey, Minnie e seus amigos. Ele leva todo mundo em aventuras malucas, cheias de fantasia e de desejos realizados. Não perca a primeira temporada desta série!

  • A Casa do Mickey Mouse: em cada episódio das cinco temporadas, Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta e Pluto ajudam as crianças a resolver diferentes quebra-cabeças usando habilidades básicas como identificar formas ou contar até dez.

  • Mickey Mouse Curtas: trazendo o humor clássico do Mickey, esta série de curtas de animação apresenta o personagem mais famoso da Disney em diversas situações cômicas. São histórias que mostram seu valor e esperteza — e também seu bom coração — em diferentes locais do mundo.

  • Mickey — Aventuras sobre Rodas: a turma está completa nesta série! Mickey, Donald, Pateta, Minnie e Margarida são donos de uma oficina onde se preparam para competir com carros incríveis em corridas ao redor do mundo!

  • O Maravilhoso Mundo do Mickey: tudo é diversão e emoção para Mickey Mouse e seus amigos nesta série de curtas animados. Enquanto eles embarcam em suas maiores aventuras, o grupo enfrenta obstáculos e dificuldades de um mundo louco, onde a magia da Disney torna tudo possível.
  • Mickey Go Local: embarque ao lado de Mickey e seus amigos para explorar os melhores locais da Cingapura e da Malásia nestes incríveis curtas de animação. Descubra desde sua comida e roupas tradicionais até a típica arquitetura da região. 

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