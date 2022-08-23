7 reality shows imperdíveis no Disney+

De competições de bolos a desafios radicais com celebridades, o serviço de streaming tem programas para todos os gostos.

Caso você esteja procurando competições malucas ou corridas contra o tempo, não se preocupe! No Disney+, temos realitys shows para todos os gostos, prontinhos para sua próxima maratona.

De campeonatos de confeitaria a desafios radicais, basta você decidir qual seu mood de hoje para encontrar algo perfeito. Kristen Bell reencontra os amigos da escola para montar musicais em Bis e crianças talentosas na cozinha se desafiam para ver quem será coroado chef confeiteiro da Disney em Cozinhando com Magia.

Selecionamos a seguir os melhores shows do gênero disponíveis somente no Disney+. Confira!







Reality shows imperdíveis no Disney+: Cozinhando com Magia





Cozinhando com Magia traz diversos mestres cucas mirins para criarem os bolos mais malucos e elaborados possíveis baseados no universo Disney.

Três duplas competem em cada episódio, todos apresentados por Dara Reneé e Issac Ryan Brown junto com a chef confeiteira do Disneyland Resort Graciela Gomez, que também atua como jurada de confeitaria.

Os padeiros infantis precisam enfrentar desafios divertidos e reviravoltas inesperadas, todos projetados para elevar as habilidades, técnicas e criatividade de confeitaria dos concorrentes a um novo patamar culinário. Cada competição irá declarar uma equipe vencedora a ser nomeada como Campeões de Panificação da Disney.





Reality shows imperdíveis no Disney+: Bis





Um dos reality shows de maior sucesso do Disney+, Bis é apresentado e narrado por Kristen Bell e leva ex-alunos do ensino médio de volta ao seu antigo colégio.

O objetivo é recriar os musicais do ensino médio que eles apresentaram quando adolescentes.

Você pode ver não apenas como essas crianças se transformaram em adultos, mas como participar de seus musicais do ensino médio ajudou de alguma forma a moldar suas vidas.





Reality shows imperdíveis no Disney+: Casamentos de Conto de Fadas





Quem já foi a algum dos parques temáticos da Disney sabe que o clima lá é mágico. Por isso, não é surpresa descobrir que muita gente sonha em se casar em algum deles.

Em Casamentos de Conto de Fadas iremos acompanhar casais que têm esse desejo e como a equipe do parque fará de tudo para realizá-lo da melhor maneira possível.





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São pedidos de casamento de tirar o fôlego e cerimônias inesquecíveis espalhadas por todos os parques do mundo e pelos cruzeiros Disney acompanhadas nos mínimos detalhes, da escolha de vestidos à produção dos bolos.







Reality shows imperdíveis no Disney+: The Quest: A Missão





Já pensou ser transportado para um reino de magia para viver aventuras e salvar o mundo das garras de uma feiticeira malvada? Em The Quest: A Missão é exatamente isso que acontece a oito adolescentes.

Levados para os sets dessa competição imersiva, eles terão que resolver desafios de todos os tipos para avançar nas missões e salvar o mundo mágico de Everealm, cumprindo uma antiga profecia.

Uma família real, Moiras proféticas e uma vilã de tirar o fôlego fazem parte do elenco de personagens que eles irão encontrar durante sua jornada.







Reality shows imperdíveis no Disney+: Sabores Extremos com Gordon Ramsay





O chef celebridade Gordon Ramsay é muito conhecido por seu trabalho comandando cozinhas por todo mundo e estrelando em diversos programas de culinária. Mas, em Sabores Extremos com Gordon Ramsay, da National Geographic, ele explora o lado mais aventureiro da comida.

Viajando por todos os cantos da terra, Ramsay mergulha em diferentes culturas, aprendendo sobre a história de vários lugares e experimentando sabores muito diferentes do nosso dia-a-dia em sua busca por inspiração culinária.





Reality shows imperdíveis no Disney+: Celebridades à Prova de Tudo





Bear Grylls, um dos aventureiros mais conhecidos em todo mundo, retorna ao mundo dos realitys para convencer diversas estrelas a se juntarem a ele em aventuras extremas por lugares nunca antes explorados.

Celebridades à Prova de Tudo apresenta, a cada episódio, uma nova celebridade de Hollywood se aventurando pela natureza e enfrentando todos os perigos possíveis. Na 5ª temporada, Channing Tatum, Zachary Quinto, Brie Larson, Cara Delevingne e Dave Bautista estiveram presentes.







Reality shows imperdíveis no Disney+: Voluntários: É Tudo Pela Ciência





Voluntários: É Tudo Pela Ciência é uma produção National Geographic da América Latina que chega para mostrar que alguns mistérios científicos só podem ser respondidos botando a mão na massa.

Rafael Cortez busca responder perguntas simples usando o próprio corpo humano. Para isso, ele contará com uma equipe de voluntários formada por Micaela Lapegüe, Armando Álvarez, Camilo Pugliato, Esteban Mascó e Angietta Rodriguez.

Os voluntários responderão a perguntas como "Por que alguns sons incomodam mais que outros?", "Quanto frio um ser humano pode suportar?" e "Por que dói tanto arrancar um pelo do nariz?".