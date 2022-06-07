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7 referências de Tico e Teco: Defensores da Lei a produções do Disney+

7 de junho de 2022
7 de junho de 2022

Divirta-se com algumas das participações especiais e referências que aparecem na nova produção Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Tico e Teco: Defensores da Lei está conquistando o público de todas as idades desde que estreou no Disney+. Se para as crianças o filme é só diversão e adrenalina, para os mais velhos a obra também é a mais pura nostalgia.


Tico e Teco: Defensores da Lei | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Misturando animação e live-action, o filme é repleto de alusões a produções de sucesso da cultura pop e do próprio universo Disney. A seguir, veja uma lista com algumas dessas divertidas referências.

Lumiére


Referências à A Bela e a Fera em Tico e Teco: Defensores da Lei

Uma divertida referência ao clássico animado da Disney é a aparição de Lumiére. Quem não se lembra do famoso candelabro da produção de 1991? Em Tico e Teco: Defensores da Lei, ele aparece na convenção de fãs como um dos participantes, no estande ao lado de Teco.

Baloo


Referências a Mogli - O Menino Lobo em Tico e Teco: Defensores da Lei

A convenção de fãs, por si só, já é um verdadeiro festival de referências e participações especiais. É lá também que aparece Baloo, o famoso urso da animação Mogli - O Menino Lobo (1967). O personagem fez uma “plástica” em CGI (imagens geradas por computador) e está mais famoso do que nunca após o sucesso do live action do filme, sendo um dos principais convidados do evento.

Linguado


Referências à Pequena Sereia em Tico e Teco: Defensores da Lei

Quando um antigo companheiro dos esquilos, o Monty, está em apuros, ele conta a Teco o que aconteceu com outro personagem da “velha guarda”, que foi capturado pela gangue que está atrás dele.

O personagem em questão é Linguado, o peixe amarelo amigo de Ariel em A Pequena Sereia (1989). Ele até tenta escapar da gangue, oferecendo-lhes um “bruguzumba” — que é o nome que ele dá ao garfo na animação.

Detona ralph


Referências a Detona Ralph em Tico e Teco: Defensores da Lei

Tico e Teco se reencontram no apartamento de seu amigo desaparecido. A polícia já está no local e, para a diversão dos fãs de Detona Ralph (2012), Wynnchel e Duncan, os policiais em formato de donuts, estão entre os investigadores do desaparecimento de Monty.

Tio Patinhas


Referências a Duck Tales — Os Caçadores de Aventuras em Tico e Teco: Defensores da Lei

A animação Duck Tales — Os Caçadores de Aventuras fez muito sucesso no começo dos anos 1990 com as histórias de Tio Patinhas e seus sobrinhos. Em Tico e Teco: Defensores da Lei, a série animada ganhou uma inesquecível referência: o próprio Tio Patinhas relaxando em uma jacuzzi de moedinhas.

Referências ao Homem-Formiga em Tico e Teco: Defensores da Lei

Difícil pensar em uma produção da Disney tão cheia de divertidas referências e não ter nada remetendo à Marvel, certo? Na verdade, existem várias referências aos super-heróis, mas uma em especial é marcante.

O ator Paul Rudd, intérprete do Homem-Formiga nos filmes Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018), faz uma participação em Tico e Teco Defensores da Lei. Ele surge na convenção de fãs e ainda aparece no cartaz de um filme chamado Homem-Tio, cujo título em inglês (Aunt-Men) faz um trocadilho com Ant-Men, título em inglês do filme da Marvel.

Peter Pan


Referências a Peter Pan em Tico e Teco: Defensores da Lei

Fechando a lista, o próprio vilão do filme é uma referência a uma das mais clássicas animações da Disney. Sweet Pete é ninguém menos do que Peter Pan, que quer ser dono da sua própria indústria de filmes piratas. Inclusive, o primeiro filme que ele cria sua “versão” é justamente As Aventuras de Peter Pan (1953). 

Assista a Tico e Teco: Defensores da Lei no Disney+

Os famosos esquilos se reencontram 30 anos após sua série de sucesso ter sido cancelada. Vivendo vidas bem diferentes, Tico agora trabalha como vendedor de seguros enquanto Teco tenta reviver seus dias de glória em Hollywood.

Após o amigo deles desaparecer, os dois esquilos se veem forçados a trabalhar juntos mais uma vez a fim de resgatá-lo. Tico e Teco: Defensores da Lei está disponível exclusivamente no Disney+

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