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Novidades Marvel

A batalha legal entre Titania e Mulher-Hulk no episódio 5 da série da Marvel

15 de setembro de 2022
15 de setembro de 2022

No mais recente episódio de Mulher-Hulk, produção da Marvel Studios, Jennifer Walters enfrenta a vilã novamente. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O episódio 5 de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está disponível no Disney+. Os novos desafios de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) a colocam frente a frente com Titania (Jameela Jamil). 

No entanto, desta vez ela não enfrentará a inimiga como advogada e nem como super-heroína – mas, sim, como ré no tribunal.

Titania está processando Jen Walters por usar a marca Mulher-Hulk – e agora elas devem se enfrentar em um julgamento.

Mulher-Hulk


A briga entre Titania e Jen Walters pelo nome Mulher-Hulk

Jennifer Walters agora é quem está na mira! Titania registrou a marca Mulher-Hulk com sua nova linha de produtos estéticos e, agora, a advogada está envolvida em uma questão legal.

Na tentativa de Jen para convencer Titania a parar com o negócio, ela é desprezada pela rival. O problema de Jen não é apenas com a vilã, mas também com o escritório de advocacia para o qual trabalha.

Com o processo, o escritório se vê envolvido em uma enorme ação judicial que pode ser uma propaganda negativa para a empresa. E, para lidar com a questão, escolhe uma advogada para atuar em defesa de Walters.

A ideia é contra-processar Titania sob o argumento de que Jen usava o nome Mulher-Hulk profissionalmente muito antes do registro. E a empresária estaria se aproveitando do reconhecimento que a expressão ganhou ao longo do tempo.

Nikki e Jennifer Walters


O desafio de um novo uniforme para a Mulher-Hulk

Enquanto isso, o desafio para os amigos de Walters é outro: conseguir as roupas certas para a Mulher-Hulk.

Nikki (Ginger Gonzaga) e Pug (Josh Segarra) conseguem um designer exclusivo de roupas para super-heróis que cria um uniforme para Jen Walters. Afinal, ela precisa de um terno que se adapte a ambos os corpos: o dela e o de Mulher-Hulk.

Enquanto espera a roupa certa, Jen volta ao escritório e vê um cara com quem teve um encontro no passado. É então que acaba tendo uma ideia de como vencer o caso contra Titania.

Jen em um encontro


Um capacete amarelo

O que acontece com as roupas de Jen, afinal? Embora não seja possível ver ainda, ela parece feliz com seu novo uniforme. Enquanto isso, o designer pega uma caixa e, dentro dela, um capacete amarelo revela outro de seus clientes. Quem será?

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