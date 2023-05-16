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A Cratera: a curiosa conexão entre Mckenna Grace e o UCM

16 de maio de 2023
16 de maio de 2023

Atriz do novo filme de ficção-científica espacial também esteve no Universo Cinematográfico Marvel.


Surpreenda-se com a face oculta da lua em A Cratera (*), novo filme de ficção-científica. A produção conta com a jovem atriz Mckenna Grace como uma das protagonistas. Para os fãs da Marvel, no entanto, seu rosto já é conhecido.

Mckenna Grace tinha apenas 13 anos de idade quando o filme Capitã Marvel estreou nos cinemas de todo o mundo, em 2019. 

Na produção – agora disponível no Disney+ –, a menina deu vida à Carol Danvers quando jovem. Sobre o personagem, ela falou em entrevista à Marvel.com que espera inspirar outras garotas: “Você pode fazer qualquer coisa que colocar em mente e apenas siga seus sonhos!”.

Já adulta, Danvers foi vivida pela atriz Brie Larson.

A Cratera


Viaje ao espaço em A Cratera


Em A Cratera, Mckenna Grace vive Addison, uma jovem recém-chegada da Terra a uma colônia de mineração lunar

Lá, ela conhece Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey), jovem que está prestes a ser transferido permanentemente para um planeta distante após a morte de seu pai (Scott Mescudi).

Mas, antes que ele parta, os dois se unem aos melhores amigos de Caleb, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce), a fim de realizar o último desejo do pai do garoto. 

Eles, então, roubam um veículo rover para viver uma última aventura: partir numa jornada para explorar uma misteriosa cratera.

* Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+.

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