A Cratera: conheça os principais personagens do novo filme

O longa de ficção científica acompanha um garoto criado em uma colônia de mineração na Lua. Saiba mais!
Os fãs de ficção científica têm um encontro marcado com A Cratera (*). Confira, abaixo, mais detalhes sobre os personagens principais e a história do longa-metragem.
Quem são os personagens principais de A Cratera
O protagonista da história é Caleb Channing, interpretado por Isaiah Russell-Bailey. Ele é um garoto que foi criado em uma colônia de mineração lunar e está prestes a ser transferido permanentemente para um planeta distante e idílico após a morte do pai (Scott Mescudi).
* Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+.