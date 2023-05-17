A Cratera: conheça os principais personagens do novo filme

O longa de ficção científica acompanha um garoto criado em uma colônia de mineração na Lua. Saiba mais!



Os fãs de ficção científica têm um encontro marcado com A Cratera (*). Confira, abaixo, mais detalhes sobre os personagens principais e a história do longa-metragem.

Os fãs detêm um encontro marcado comConfira, abaixo, mais detalhes sobre osdo longa-metragem.







Quem são os personagens principais de A Cratera



O protagonista da história é Caleb Channing, interpretado por Isaiah Russell-Bailey. Ele é um garoto que foi criado em uma colônia de mineração lunar e está prestes a ser transferido permanentemente para um planeta distante e idílico após a morte do pai (Scott Mescudi).



Antes de sair de casa, ele planeja realizar o último desejo de seu pai. Para isso, ele conta com a ajuda dos três melhores amigos: Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce).





Addison (Mckenna Grace), recém-chegada da



Outra personagem que se junta à aventura é a jovem), recém-chegada da Terra

Juntos, eles roubam um veículo em uma jornada para explorar uma cratera misteriosa.



