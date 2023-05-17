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A Cratera: conheça os principais personagens do novo filme

17 de maio de 2023
17 de maio de 2023

O longa de ficção científica acompanha um garoto criado em uma colônia de mineração na Lua. Saiba mais!


Os fãs de ficção científica têm um encontro marcado com A Cratera (*)Confira, abaixo, mais detalhes sobre os personagens principais e a história do longa-metragem.


Crater


Quem são os personagens principais de A Cratera 


O protagonista da história é Caleb Channing, interpretado por Isaiah Russell-Bailey. Ele é um garoto que foi criado em uma colônia de mineração lunar e está prestes a ser transferido permanentemente para um planeta distante e idílico após a morte do pai (Scott Mescudi).

Antes de sair de casa, ele planeja realizar o último desejo de seu pai. Para isso, ele conta com a ajuda dos três melhores amigos: Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce).

Outra personagem que se junta à aventura é a jovem Addison (Mckenna Grace), recém-chegada da Terra.

Juntos, eles roubam um veículo em uma jornada para explorar uma cratera misteriosa.

A Cratera é produzido pela 21 Laps Production, escrito por John Griffin e produzido por Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. Os produtores executivos são Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Dougas. Já a direção é de Kyle Patrick Alvarez

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