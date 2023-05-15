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A Cratera: em que ano se passa o filme?

15 de maio de 2023
15 de maio de 2023

Explore esta misteriosa cratera com um fascinante grupo de amigos em A Cratera.


Um menino que foi criado em uma colônia de mineração lunar está prestes a realizar o sonho de seu pai: explorar uma cratera. Essa é a história de A Cratera (*), novo filme de ficção-científica.

Após passar a infância na colônia, Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey) está prestes a ser transferido para um planeta após a morte de seu pai

Junto com seus amigos, então, o garoto deve colocar mãos à obra para realizar o último grande desejo dele: explorar uma misteriosa cratera!

Em que ano ocorrem os fatos de A Cratera?


A Cratera se passa no ano de 2257. Caleb se une com seus melhores amigos Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce) para realizar sua expedição.

O grupo conta, ainda, com o apoio de Addison (Mckenna Grace), uma jovem recém-chegada da Terra. Juntos, eles pegam um veículo não-autorizado para fazer sua última aventura, com a intenção de explorar o misterioso lugar.

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