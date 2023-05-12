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NOVIDADES DISNEY+

A Cratera: tudo sobre o novo filme sobre o espaço

12 de maio de 2023
12 de maio de 2023

Esta aventura de ficção científica é dirigida por Kyle Patrick Alvarez.

Prepare-se para uma grande aventura de ficção científica: A Cratera (*).

Cinco jovens de uma colónia mineira estão prontos para explorar uma cratera misteriosa, mas para isso têm de levar consigo um veículo não autorizado. Junta-te a eles nesta viagem!

Sobre o que é A Cratera?


A Cratera segue a história de aventura e crescimento de Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey), que foi criado numa colônia mineira na Lua e está prestes a ser transferido para um idílico planeta distante após a morte do pai.

Antes de partir, para cumprir o último desejo do pai, ele e os seus três melhores amigos, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce), e a recém-chegada da Terra, Addison (Mackenna Grace), roubam um veículo para uma última aventura de exploração da misteriosa cratera.

Quem é quem em A Cratera


O elenco conta com Isaiah Russell-Bailey como Caleb Channing, Mckenna Grace como Addison e Billy Barratt como Dylan. Para completar o elenco estão Orson Hong como Borney, Thomas Boyce como Marcus e Scott Mescudi como Michael Channing.

O filme é produzido pela 21 Laps Production, escrito por John Griffin e produzido por Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. Os produtores executivos são Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Douglas e direção de Kyle Patrick Alvarez

CRATERA

* Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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