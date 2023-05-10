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A Cratera: veja sinopse e elenco do novo filme de ficção

11 de maio de 2023
11 de maio de 2023

Embarque nesta emocionante aventura espacial protagonizada por Mckenna Grace.


Provavelmente, um dos desejos mais antigos da humanidade é viajar pelo espaço. Não é à toa que filmes sobre foguetes e naves fazem tanto sucesso. 

O longa A Cratera (*) conta a história de cinco crianças que vivem em uma colônia lunar e roubam um rover – um tipo de veículo de exploração espacial – para explorar uma cratera misteriosa

Veja a seguir, o trailer e mais informações sobre essa inspiradora aventura:

Conheça o elenco e equipe de produção de A Cratera


Com direção de Kyle Patrick Alvarez, a aventura de ficção científica é estrelada por Mckenna Grace, Isaiah Russell-Bailey, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi

O filme é uma produção da 21 Laps Production, com roteiro de John Griffin e produção de Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. Os produtores executivos são Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Dougas.

Crater


A Cratera, uma história de exploração e mistério


A produção acompanha o jovem Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey). O garoto foi criado em uma colônia de mineração lunar. Após a morte de seu pai, ele está prestes a ser enviado para um planeta tranquilo, porém distante.  

Antes de partir, entretanto, ele se une a seus três melhores amigos e, ao lado de uma jovem recém-chegada da Terra, o grupo busca realizar o último desejo do pai de Caleb: explorar uma misteriosa cratera

Os cinco, então, roubam um veículo do tipo rover e mergulham a fundo nesta aventura, enquanto partem para uma jornada que mudará suas vidas. 

* Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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