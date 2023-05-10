A Cratera: veja sinopse e elenco do novo filme de ficção

Embarque nesta emocionante aventura espacial protagonizada por Mckenna Grace.



Provavelmente, um dos desejos mais antigos da humanidade é viajar pelo espaço. Não é à toa que filmes sobre foguetes e naves fazem tanto sucesso.



O longa A Cratera (*) conta a história de cinco crianças que vivem em uma colônia lunar e roubam um rover – um tipo de veículo de exploração espacial – para explorar uma cratera misteriosa.

Veja a seguir, o trailer e mais informações sobre essa inspiradora aventura:





Conheça o elenco e equipe de produção de A Cratera



Com direção de Kyle Patrick Alvarez, a aventura de ficção científica é estrelada por Mckenna Grace, Isaiah Russell-Bailey, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi.

O filme é uma produção da 21 Laps Production, com roteiro de John Griffin e produção de Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. Os produtores executivos são Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Dougas.









A Cratera, uma história de exploração e mistério



A produção acompanha o jovem Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey). O garoto foi criado em uma colônia de mineração lunar. Após a morte de seu pai, ele está prestes a ser enviado para um planeta tranquilo, porém distante.

Antes de partir, entretanto, ele se une a seus três melhores amigos e, ao lado de uma jovem recém-chegada da Terra, o grupo busca realizar o último desejo do pai de Caleb: explorar uma misteriosa cratera.

Os cinco, então, roubam um veículo do tipo rover e mergulham a fundo nesta aventura, enquanto partem para uma jornada que mudará suas vidas.





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