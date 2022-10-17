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A explicação da cena pós-créditos de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

17 de outubro de 2022
17 de outubro de 2022

A nova produção da Marvel Studios apresentou seu último capítulo e grandes revelações com sua estreia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O final de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já estreou no Disney+. Uma das marcas da produção da Marvel Studios que apresentou Jennifer Walters (Tatiana Maslany) foram cenas pós-créditos ao longo da série.

E o último capítulo não poderia ser diferente. Expandindo ainda mais o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), a cena adicional inclui duas figuras clássicas do UCM prontas para entrar em um portal.

Mulher-Hulk


A explicação da cena pós-créditos no final de Mulher-Hulk

Na cena pós-créditos do último episódio de Mulher-Hulk, vemos Emil Blonsky (Tim Roth) na prisão, com suas coisas perfeitamente embaladas para sair de lá.

Em seguida, aparece Wong (Benedict Wong) parado na porta pedindo desculpas pelo atraso. O Feiticeiro Supremo veio buscar Blonsky em sua cela para levá-lo a Kamar-Taj. Seria um novo destino para o Abominável?

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao fim. No entanto, ainda há diversas produções do Incrível Hulk e Vingadores disponíveis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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