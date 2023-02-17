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A explicação das cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

17 de fevereiro de 2023
17 de fevereiro de 2023

Conheça as revelações que a estreia do novo filme da Marvel Studios, protagonizado por Paul Rudd, trouxe aos cinemas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegou, para alegria dos fãs da Marvel Studios que já podem curtir o novo filme de Scott Lang (Paul Rudd) nos cinemas. A terceira produção focada no super-herói veio com grandes revelações, principalmente nas cenas pós- créditos!

O filme, que continua a expandir o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não apenas inicia a Fase 5, mas também reúne o público com personagens já familiares. E, ainda, apresenta novos rostos – todos prontos para a ação.

Não perca o novo longa-metragem em que ele investiga profundamente o Reino Quântico ao lado também de Hope (Evangeline Lilly) e Hank (Michael Douglas). 

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem duas cenas pós-créditos que conectam o filme a outros personagens e vilões. Já descobriu quais? 


Kang


O que é revelado nas cenas pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Na primeira cena pós-crédito, aparecem as várias versões de Kang, o Conquistador (Jonathan Majors) se reunindo e discutindo sobre quem destruiu a variante dele banida para o Reino Quântico – e se isso realmente aconteceu. 

Finalmente, vemos como esse grupo, com diferentes identidades, conta com a ajuda de muitas outras versões de Kang, que formam uma multidão pronta para lutar.

Na segunda cena pós-crédito, outra variante de Kang está fazendo uma performance dramática em um palco. Na plateia, estão Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson), que falam sobre o vilão.

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