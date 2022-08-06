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A explicação das cenas pós-créditos de Lightyear

6 de agosto de 2022
6 de agosto de 2022

Lightyear já está disponível no Disney+ para quem quiser ver e rever as aventuras do icônico patrulheiro espacial.


Lightyear emocionou os fãs nos cinemas, com as aventuras de Buzz e sua equipe de recrutas. Agora disponível no Disney+, é possível se emocionar repetidamente com essa história – e suas cenas pós-créditos que revelaram fatos muito interessantes.

O novo filme da Disney e da Pixar leva o público em uma jornada intergaláctica. O foco é a história de origem de Buzz Lightyear (voz de Chris Evans em inglês), o herói que inspirou o brinquedo da franquia Toy Story.

A seguir, conheça – ou relembre – as três cenas pós-créditos de Lightyear: 

Lightyear

As cenas pós-créditos de Lightyear explicadas

Para quem não entendeu, a primeira cena pós-crédito se passa logo após os eventos mostrados no final do filme. Burnside agora é o novo chefe dos patrulheiros espaciais.

Ele aparece tranquilamente em seu escritório, tomando um chá. Mas um inseto gigante surge no céu atrás dele. Burnside, porém, sequer se aflige ou se preocupa.

Isso porque, como mostrado anteriormente, agora eles têm um escudo de força protetora, que elimina a ameaça voadora!

Já a segunda cena pós-crédito é hilária. Quem lembrar do robô Eric sabe que ele aparece logo no começo do filme e que tem, por característica, a demora em completar as tarefas que lhe são solicitadas.

Portanto, a cena depois do fim do filme mostra quando ele, enfim, consegue descobrir qual é o melhor roteiro para a nave espacial seguir. Mas isso acontece tarde: todos os presentes já tinham ido embora.

Por fim, a terceira e última cena pós-crédito deixa um clima de mistério no ar. Afinal, todos viram a nave do vilão Zurg explodir a certa altura do filme.

Porém, no entanto, a silhueta do vilão surge na tela, e quando seus terríveis olhos vermelhos brilham, fica a dúvida: será que Zurg foi completamente eliminado?  

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