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A incrível transformação de Christian Bale em Gorr, o vilão de Thor: Amor e Trovão

9 de julho de 2022
9 de julho de 2022

Veja como foi o impressionante processo de transformação do ator Christian Bale em Gorr, o antagonista de Thor na nova produção dos Estúdios Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O quarto filme protagonizado por Thor Odinson, Thor: Amor e Trovão, chegou aos cinemas no dia 7 de julho. Dirigido por Taika Waititi, o responsável pelo sucesso de Thor: Ragnarok (2017), a nova produção traz personagens já conhecidos do público, como Valquíria (Tessa Thompson), Jane Foster (Natalie Portman) e Korg (Taika Waititi), mas também apresenta novidades, como o vilão Gorr.

O ator inglês Christian Bale faz sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) na pele do antagonista de Thor no novo filme, ele é Gorr: o Carniceiro dos Deuses. Para encarar o personagem, Bale teve que passar por transformações físicas e horas de maquiagem para se transformar no terrível Gorr.

Veja como foi esse processo de transformação de Christian Bale em Gorr e saiba mais sobre o personagem:

Thor: Amor e Trovão: Quem é Gorr, o personagem de Christian Bale

O personagem acredita fielmente nos deuses e crê na benevolência deles. Mas depois de presenciar, ao longo dos anos, grandes tragédias, fome, mortes e destruição, Gorr fica descrente, revoltado e cheio de raiva. Ele, então, começa uma missão sanguinária: eliminar todos os deuses da galáxia. 

Gorr Thor Amor y Trueno

 
Thor: Amor e Trovão: Como Christian Bale se transformou em Gorr

O ator Christian Bale é conhecido por passar por grandes mudanças para interpretar diferentes tipos de papéis. Ele já ganhou e perdeu peso, mudou de estilo de cabelo… Mas nada foi tão radical quanto as transformações que Bale se submeteu para viver o vilão Gorr em Thor: Amor e Trovão.

Christian Bale inicialmente emagreceu bastante e raspou o cabelo para ser Gorr – que é um homem sobrevivente de tragédias e, por isso, muito debilitado fisicamente. Mas como não poderia raspar sempre o cabelo a cada refilmagem, a equipe de maquiagem criou uma prótese de uma careca para Bale usar nas cenas.

Ele também usou unhas compridas, o que foi uma das coisas mais difíceis para o ator. “Isso me tornou completamente incapaz de tudo. Eu me peguei pensando: ‘Acho que não consigo andar e nem comer porque tenho unhas compridas’. Tentava digitar e não conseguia fazer nada”, disse Christian ao site norte-americano Deadline.

Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter, Christian Bale contou que passava por quase quatro horas de maquiagem para criar a aparência exata de Gorr.

A equipe de maquiagem foi construindo essa transformação aos poucos até chegar no visual que queriam para o personagem. Ele ainda afirmou que se inspirou no clássico vampiro Nosferatu para criar o seu Gorr. 


Gorr Thor Amor y Trueno


Thor: Amor e Trovão já está nos cinemas

Não deixe de conferir essa a grande atuação e transformação de Christian Bale em Gorr e todas as aventuras da nova saga do Deus do Trovão em Thor: Amor e Trovão em um cinema próximo de sua casa!

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