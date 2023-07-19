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NOVIDADES DISNEY+

A Magia do Disney's Animal Kingdom: onde ver online a temporada 2 da série?

19 de julho de 2023
19 de julho de 2023

A série documental, produzida pela National Geographic, estreia nova temporada para seguir apresentando histórias do famoso parque da Disney e de seus animais. 


A Magia do Disney's Animal Kingdom é uma série documental do Disney+ que conta com a produção da National Geographic e é ideal tanto para os amantes dos animais como para os fãs do famoso parque da Disney!

A produção convida o público a uma extensa visita aos bastidores para explorar a magia de duas das mais adoradas experiências com animais do mundo: o parque temático Disney's Animal Kingdom e a atração "The Seas with Nemo and Friends" localizada no parque EPCOT.

Narrada por Josh Gad, a série apresenta aos espectadores um acesso sem precedentes às criaturas mais raras presentes no parque (que conta com mais de 5 mil animais) e, ainda, depoimentos de especialistas em cuidados com animais.

A Magia de Disney's Animal Kingdom


Onde ver online Disney's Animal Kingdom?


A 2ª temporada de A Magia do Reino Animal da Disney já está disponível no Disney+, como também a temporada inicial, para saber tudo sobre as histórias emocionantes de animais raros e o segredo de como o parque funciona!

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