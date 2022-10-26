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A Misteriosa Sociedade Benedict: quantos episódios terá a temporada 2

26 de outubro de 2022
26 de outubro de 2022

A série protagonizada pelo excêntrico Sr. Benedict e os quatro órfãos talentosos retorna com mais aventuras.


A estreia da temporada 2 de A Misteriosa Sociedade Benedict está muito próxima. A série segue a história de quatro órfãos talentosos que são recrutados pelo Sr. Benedict (Tony Hale) para salvar o mundo.

Nesta nova temporada, Reynie, Sticky, Kate e Constance descobrem que o Sr. Benedict e Número Dois (Kristen Schaal) foram sequestrados. Eles, então, devem embarcar em uma missão para encontrá-los.


Quantos episódios terá a temporada 2 de A Misteriosa Sociedade Benedict?

A 2ª temporada de A Misteriosa Sociedade de Bendict terá um total de 8 episódios.

A série é protagonizada por Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth B. Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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