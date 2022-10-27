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A Misteriosa Sociedade Benedict: tudo o que você precisa saber antes de ver a temporada 2

27 de outubro de 2022
27 de outubro de 2022

A 2ª temporada da série volta com novas aventuras. Veja o que se pode esperar dos capítulos inéditos! 


A Misteriosa Sociedade Benedict ganha sua temporada 2 deverá trazer muitas aventuras para seus protagonistas.

Veja tudo o que é preciso saber sobre a série protagonizada por Tony Hale e as novidades esperadas para os novos capítulos.

A Misteriosa Sociedade Benedict


Do que se trata A Misteriosa Sociedade Benedict

Baseada no romance homônimo do norte-americano Trenton Lee Stewart, a série conta a história de quatro órfãos superdotados que são recrutados pelo Sr. Benedict (Tony Hale) para salvar o mundo de uma crise conhecida como "A Emergência".

Assim, Reynie (Mystic Inscho), Sticky (Seth B. Carr), Kate (Emmy DeOliveira) e Constance (Marta Kessler) devem se infiltrar no misterioso Instituto IAVE e traçar um plano para derrotar seu diretor, Doutor Curtain, que está por trás da crise global.


Quais são as novidades da temporada 2 de A Misteriosa Sociedade Benedict?

Na nova temporada de A Misteriosa Sociedade Benedict, as crianças devem novamente enfrentar os planos malignos do Doutor Curtain.

Ao descobrir que o Sr. Benedict e a Número Dois (Kristen Schaal) foram sequestrados, Reynie, Sticky, Kate e Constance embarcam em uma incrível aventura por terra, mar e céu para encontrá-los e salvar o mundo.


Quem são os protagonistas de A Misteriosa Sociedade Benedict

A série é estrelada por Tony Hale no papel de Sr. Benedict e também no de seu irmão gêmeo, o malvado Doutor Curtain.

Enquanto isso, as quatro crianças são interpretadas por Seth B. Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

O elenco de A Misteriosa Sociedade Benedict é completado por Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo e Gia Sandhu.

A Misteriosa Sociedade Benedict


Veja A Misteriosa Sociedade Benedict 

A nova temporada terá 8 capítulos. Não perca!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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