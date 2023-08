A Pequena Sereia e mais filmes da Disney com músicas de Alan Menken

O compositor é considerado uma das Lendas da Disney e fez canções que marcaram os 100 anos da marca.



Os musicais são parte importante de toda a magia dos filmes da Disney. Com a proximidade da estreia do live-action de A Pequena Sereia no Disney+, a nostalgia vem com força ao som das canções de Alan Menken, um dos compositores da nova versão.

Com seu nome marcado no hall de Lendas da Disney, foi Menkel, inclusive, o responsável pela trilha sonora da versão animada da história de Ariel, lançada em 1989, em parceria com Howard Ashman.

O compositor ainda faz parte do seleto grupo a alcançar o chamado EGOT, ou seja, ganhador das principais premiações do mundo do Entretenimento. Menkel já levou para casa nada menos do que um Emmy®, 11 Grammys®, oito prêmios Oscar® e um Tony® (reconhecimento artístico da área teatral norte-americana).

Ou seja: se a música leva a assinatura dele, certamente o filme é um sucesso, certo? Para confirmar essa ideia, veja outras produções da Disney com canções de Alan Menken:









A Bela e a Fera fez todo mundo se apaixonar



Lançada em 1991, a animação A Bela e a Fera traz músicas compostas por Menken com letras também de Ashman. Do número de abertura à premiada e marcante canção “The Beauty and the Beast”, a história da jovem Bela e o príncipe amaldiçoado ainda hoje encanta.

O longa ganhou uma versão em live-action em 2017, que também conta com canções de Alan.









Alan Menken levou o público a conhecer as noites da Arábia em Aladdin



Basta os primeiros acordes de “Arabian Nights” tocarem na versão animada de Aladdin (1992) para muitos se emocionarem. E se apaixonar em um tapete voador não seria tão mágico sem o acompanhamento de “A Whole New World”, não é mesmo?

Alan e Howard repetiram sua parceria em algumas canções, como “Friend Like Me”. Contudo, depois que Ahman faleceu, Tim Rice se uniu a Menken para criar as demais letras do musical.

E adivinha quem também esteve envolvido na trilha sonora da versão em live-action de Aladdin de 2019? Ele mesmo, Alan Menken.









Menken encantou o mundo em Encantada



Nem só de animações e suas versões em live-action é feita a impressionante carreira de Alan Menken. Em 2007, o filme Encantada contava a história da princesa de Andalasia, Giselle (Amy Adams), que trouxe seu próprio conto de fadas para Nova York.

Menken se uniu a Stephen Schwartz para trazer mais música à barulhenta NY, com hits icônicos como o grande número “That’s How You Know”, um dos destaques da produção.

Menken também se envolveu na produção da trilha sonora da sequência, Desencantada, de 2022.









Newsies: The Broadway Musical leva a magia da Disney aos teatros



Adaptar grandes sucessos musicais como Aladdin ou A Bela e a Fera para o teatro também fez com que o compositor se destacasse neste meio. No entanto, Alan também tem várias criações da Disney feitas para os palcos que são simplesmente icônicas.

Um dos mais recentes é Newsies: The Broadway Musical, gravado em 2017, baseado em Extra! Extra!, filme de 1992 que traz uma história de protestos que vêm em forma de números de dança épicos e canções emocionantes assinadas por Menkel em parceria com Jack Feldman!







Assista à versão em live-action de A Pequena Sereia em breve no Disney+



Junte-se à Ariel (Halle Bailey) e seus amigos para descobrir como é a vida no mar e viver uma história apaixonante em A Pequena Sereia. Sucesso nos cinemas em 2023, a versão em live-action estreia no dia 6 de setembro, somente no Disney+.