A Pequena Sereia: pré-venda de ingressos do filme já começou. Garanta o seu!

Veja como conseguir o seu ingresso antecipado para uma das estreias mais aguardadas do ano – o live-action de A Pequena Sereia.

Falta pouco, muito pouco! Em duas semanas, o mundo estará assistindo a A Pequena Sereia, a nova versão live-action da clássica história da Disney, que estreia em 25 de maio. A boa notícia é que já é possível adquirir o seu ingresso para viver essa aventura mágica na tela grande!

Acessando a página da pré-venda oficial, você pode ver qual o cinema mais próximo, os horários das sessões e garantir o seu lugar e da sua família. Não fique de fora!





Qual a história de A Pequena Sereia?



A Pequena Sereia acompanha Ariel (interpretada aqui por Halle Bailey), uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura.

A mais nova e rebelde das filhas do Rei Tritão (papel de Javier Bardem) anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo Príncipe Eric (Jonah Hauer-King).

Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel decide seguir seu coração e, para isso, faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy). Ela lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.

Com direção de Rob Marshall, A Pequena Sereia tem também no elenco Daveed Diggs (voz de Sebastião), Awkwafina (voz de Sabidão), Jacob Tremblay (voz de Linguado), Noma Dumezweni (Rainha) e Art Malik (Grimsby).