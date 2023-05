A que horas A Jornada de Jin Wang estreia no Disney+?

A nova série chega ao serviço de assinatura no dia 24 de maio. Veja a seguir mais detalhes!



Prepare-se para aventura, comédia e muita ação! Todos os episódios da série A Jornada de Jin Wang chegam ao Disney+ neste dia 24 de maio, a partir das 4h (horário de Brasília).

Baseado na graphic novel “American Born Chinese” (ainda sem publicação no Brasil), de Gene Luen Yang, a produção narra os percalços de um adolescente que só queria ter um ano tranquilo na escola.

Sua vida, entretanto, muda para sempre quando ele faz amizade com o filho de um deus mitológico. A Jornada de Jin Wang retrata a história da batalha de um jovem por sua própria identidade através da família, do humor e do Kung-Fu.





Outro destaque de A Jornada de Jin Wang é seu elenco estelar, que inclui os vencedores do Oscar® Michelle Yeoh e Ke Huy Quan; Ben Wang e Yeo Yann Yann – duas vezes indicado ao Prêmio Emmy® Internacional

A série ainda conta com Chin Han, Daniel Wu, o ex-campeão de taekwondo Jimmy Liu e Sidney Taylor. Por fim, a obra tem participação de Stephanie Hsu, Ronny Chieng, Jimmy O. Yang, James Hong, Leonard Wu e Poppy Liu.

A Jornada de Jin Wang, nova série original Disney+, chega ao streaming no dia 24 de maio, a partir das 4h.