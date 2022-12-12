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A que horas A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História estreia no Disney+

12 de dezembro de 2022
12 de dezembro de 2022

Pronto para aprender a história de um mistério familiar e uma caçadora de tesouros?


Para quem é especialista em resolver quebra-cabeças, A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História, nova produção do Disney+, é a série de mistério investigativo perfeita.

Preparado para descobrir uma intrigante trama familiar? Não deixe de acompanhar, então, a história de Jess Valenzuela (Lisette Olivera)!

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História: a que hora os dois primeiros episódios estreiam?

Além de Lisette Olivera, a produção conta ainda com Catherine Zeta-Jones no elenco. A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História estreia no Disney+ na quarta-feira, dia 14 de dezembro, a partir das 4h (horário de Brasília).

Sobre o que é A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História?


A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História | Trailer Oficial | Disney+


A produção apresenta Jess Valenzuela, cujo pai faleceu quando ela era apenas um bebê. A vida da jovem fica de cabeça para baixo após um estranho dar a ela uma pista sobre um antigo tesouro – que pode estar relacionado a seu pai.

Jess tem talento para resolver desafios, o que é posto à prova quando ela e seus amigos seguem pistas escondidas em artefatos e monumentos norte-americanos.

Entretanto, enquanto Jess segue sua busca, encontra um caçador de tesouros rico e implacável e também é forçada a questionar a lealdade de um amigo próximo.

Será que Jess encontrará o maior tesouro perdido da História? E ela será capaz de, finalmente, desenterrar a verdade sobre o passado de sua família? Descubra, em breve, no Disney+.

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