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A que horas Desencantada estreia no Disney+?

15 de novembro de 2022
15 de novembro de 2022

Nova produção será lançada exclusivamente no Disney+ trazendo muita magia para os fãs deste divertido conto de fadas!


Está chegando a hora de reencontrar Giselle (Amy Adams) em Desencantada. O novo longa estreia exclusivamente no Disney+ no dia 18 de novembro.

Nesta nova produção, a princesa moderna está casada com Robert (Patrick Dempsey). Eles decidem se mudar para um novo vilarejo em busca de uma vida de “contos de fadas”.

No entanto, a mudança vai ser bem mais complicada do que a própria Giselle poderia imaginar. Será que um pouco de magia pode salvar a situação e manter a família unida?



Desencantada | Trailer Oficial 2 Dublado | Disney+


Desencantada estreia a que horas no Disney+?


A busca pelo “felizes para sempre” continua em Desencantada. O filme estará disponível a partir do dia 18 de novembro, com exclusividade no Disney+ desde às 5h (horário de Brasília). Não perca!

E, enquanto essa hora não chega, que tal ver – ou rever – o primeiro longa, Encantada, e se deixar levar pela magia!

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