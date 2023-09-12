A que horas Elementos estreia no Disney+

Já separe um horário do dia para ver Elementos com toda a família reunida.



Em menos de 24 horas, o Disney+ vai se tornar o novo lar de Elementos! A animação estreia no serviço de streaming nesta quarta-feira, dia 13 de setembro.

A partir das 5h (horário de Brasília), ou seja, logo no começo do dia, você já poderá assistir ao novo filme da Disney e Pixar.

Saiba mais informações abaixo.









Qual a história de Elementos?



O filme é ambientado na Cidade Elemento, um mundo habitado por personagens pertencentes aos quatro elementos (fogo, água, terra e ar).

Para que tudo fique em harmonia, há uma regra clara de que elementos diferentes não devem se misturar. Essa ideia, no entanto, será colocada à prova por Faísca, uma jovem de fogo que cria uma relação especial com Gota, de água.

Juntos, eles vivem grandes aventuras e aprendem importantes lições.









Elementos te espera no Disney+



Chame toda a sua família e aproveite para ver Elementos no Disney+. A diversão é garantida com Faísca, Gota e outros personagens encantadores!