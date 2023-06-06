Cancel
NOVIDADES DISNEY+

A que horas estreia Avatar: O Caminho da Água no Disney+?

6 de junho de 2023
6 de junho de 2023

Se você não conseguiu ver Avatar: O Caminho da Água no cinema, aproveite a oportunidade de assistir no Disney+.


Em 2009, o visionário cineasta James Cameron lançou Avatar e apresentou um mundo diferente de tudo o que já tinha sido visto e feito antes no universo cinematográfico.

Treze anos depois, o premiado diretor surpreendeu novamente o público com Avatar: O Caminho da Água (2022), que chega nesta quarta-feira, dia 07 de junho, ao Disney+.



Sam Worthington e Zoë Saldaña reprisam seus papéis icônicos, interpretando, respectivamente, Jake Sully e Neytiri, agora pais amorosos que fazem o possível para manter sua família unida

Quando acontecimentos inesperados fazem com que eles saiam de sua casa, os personagens precisam aprender a navegar em águas perigosas e serem aceitos em uma nova comunidade.

Chegou a hora de você saber mais sobre o mundo de Pandora e o que acontece nessa nova história épica!

Avatar: O Caminho da Água estreia a que horas no Disney+?

Avatar: O Caminho da Água estará disponível no Disney+ a partir das 04h (horário de Brasília) do dia 07 de junho.

Não perca a chance de ver um dos grandes sucessos do cinema no conforto da sua casa!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set