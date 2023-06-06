A que horas estreia Avatar: O Caminho da Água no Disney+?

Se você não conseguiu ver Avatar: O Caminho da Água no cinema, aproveite a oportunidade de assistir no Disney+.



Em 2009, o visionário cineasta James Cameron lançou Avatar e apresentou um mundo diferente de tudo o que já tinha sido visto e feito antes no universo cinematográfico.

Treze anos depois, o premiado diretor surpreendeu novamente o público com Avatar: O Caminho da Água (2022), que chega nesta quarta-feira, dia 07 de junho, ao Disney+.









Sam Worthington e Zoë Saldaña reprisam seus papéis icônicos, interpretando, respectivamente, Jake Sully e Neytiri, agora pais amorosos que fazem o possível para manter sua família unida.

Quando acontecimentos inesperados fazem com que eles saiam de sua casa, os personagens precisam aprender a navegar em águas perigosas e serem aceitos em uma nova comunidade.

Chegou a hora de você saber mais sobre o mundo de Pandora e o que acontece nessa nova história épica!

Avatar: O Caminho da Água estreia a que horas no Disney+?



Avatar: O Caminho da Água estará disponível no Disney+ a partir das 04h (horário de Brasília) do dia 07 de junho .



Não perca a chance de ver um dos grandes sucessos do cinema no conforto da sua casa!