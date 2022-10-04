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A que horas estreia Lobisomem na Noite, o especial de Halloween da Marvel no Disney+

4 de outubro de 2022
4 de outubro de 2022

Um grupo de caçadores de monstros está chegando ao Disney+ com uma história sombria em Lobisomem na Noite. Não perca este especial da Marvel Studios!


Inspirado em filmes de terror das décadas de 1930 e 1940, Lobisomem na Noite (Werewolf by Night) é um assustador especial que chega em breve ao Disney+, explorando uma nova faceta do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Esta produção de 54 minutos traz nomes como Gael García Bernal, Laura Donnelly e Harriet Sansom Harris no elenco. A atmosfera macabra e sombria da trama possui toques de suspense ao contar a história de uma noite escura e misteriosa.

Lobisomem na Noite


Sobre o que é Lobisomem na Noite?

Das sombras surge um grupo secreto de caçadores de monstros, que se reúnem no Templo Bloodstone após a morte de seu líder.

Em uma sinistra homenagem à vida do líder, os participantes se envolvem em uma intrigante e mortal competição por uma poderosa relíquia. A caçada, no entanto, colocará todos contra um monstro perigoso.


Lobisomem na Noite: a que horas estreia no Disney+?

O especial Lobisomem na Noite, da Marvel Studios, estreia na sexta-feira, 7 de outubro, exclusivamente no Disney+. A produção estará disponível a partir das 4h (horário de Brasília).

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