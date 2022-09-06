A que horas estreia o novo episódio de Mulher-Hulk?

Em breve chega ao Disney+ um novo episódio da série dos Estúdios Marvel com a incrível advogada sobre-humana Jennifer Walters.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis continua a estrear novos capítulos semanalmente no Disney+. Nesta quinta-feira, 8 de setembro, poderemos curtir o episódio 4 da nova produção da Marvel que segue a vida da advogada super-humana Jennifer Walters (Tatiana Maslany).









Que horas estreia o episódio 4 de Mulher-Hulk?





O episódio 4 da série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia em 8 de setembro, exclusivamente na Disney+, e estará disponível a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).









O que aconteceu no episódio 3 de Mulher-Hulk?





O episódio 3 veio com a decisão final do julgamento sobre a condicional de Emil Blonsky/Abominação que, mesmo estando preso, fugiu e participou de uma luta clandestina contra o feiticeiro supremo Wong fora da prisão.

No capítulo aparece também uma elfa asgardiana que muda de forma, fazendo-se passar pela rapper Megan Thee Stallion. Além disso, o público fica sabendo o que acontece finalmente com o super-vilão que é legalmente representado pela própria Mulher-Hulk.

A decisão do juiz foi a liberdade condicional com a proibição de se tornar Abominável indefinidamente. Jen, então, implorou a Emil para que ele não se meta em problemas.

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