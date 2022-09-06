Cancel
Novidades Marvel

A que horas estreia o novo episódio de Mulher-Hulk?

6 de setembro de 2022
6 de setembro de 2022

Em breve chega ao Disney+ um novo episódio da série dos Estúdios Marvel com a incrível advogada sobre-humana Jennifer Walters.


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis continua a estrear novos capítulos semanalmente no Disney+. Nesta quinta-feira, 8 de setembro, poderemos curtir o episódio 4 da nova produção da Marvel que segue a vida da advogada super-humana Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

She Hulk


Que horas estreia o episódio 4 de Mulher-Hulk?

O episódio 4 da série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia em 8 de setembro, exclusivamente na Disney+, e estará disponível a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).

Abominación


O que aconteceu no episódio 3 de Mulher-Hulk?

O episódio 3 veio com a decisão final do julgamento sobre a condicional de Emil Blonsky/Abominação que, mesmo estando preso, fugiu e participou de uma luta clandestina contra o feiticeiro supremo Wong fora da prisão.

No capítulo aparece também uma elfa asgardiana que muda de forma, fazendo-se passar pela rapper Megan Thee Stallion. Além disso, o público fica sabendo o que acontece finalmente com o super-vilão que é legalmente representado pela própria Mulher-Hulk.

A decisão do juiz foi a liberdade condicional com a proibição de se tornar Abominável indefinidamente. Jen, então, implorou a Emil para que ele não se meta em problemas.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set