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Novidades Star Wars

A que horas estreia o novo episódio de The Bad Batch

10 de janeiro de 2023
10 de janeiro de 2023

Os novos episódios da série animada do universo Star Wars estreiam semanalmente no Disney+.


Junte-se à Força Clone 99 na 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Disney+!

Na trama, o esquadrão de soldados de elite geneticamente modificados seguem em novas aventuras. Autodenominados “Mal Feitos”, o grupo mergulha em missões mercenárias que vão levá-los a locais perigosos e desconhecidos.

Quando o novo episódio de Star Wars: The Bad Batch estreia no Disney+

A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo desta divertida série de animação chega ao serviço de streaming. O episódio 3 de Star Wars: The Bad Batch estreia dia 11 de janeiro, a partir das 4h (horário de Brasília). Não perca! 

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