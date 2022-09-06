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Novidades Disney+

A que horas estreia Pinóquio no Disney+?

6 de setembro de 2022
6 de setembro de 2022

O novo live-action da Disney chega muito em breve ao serviço de streaming. Saiba a partir de que horas o filme estará disponível no Disney+.


A história do boneco de madeira Pinóquio, criado por Gepeto e magicamente trazido à vida pela Fada Azul, estreia logo mais no Disney+ em uma versão live-action que promete emocionar o público com elenco cheio de estrelas.

O universo encantado de Pinóquio chega ao Disney+ no dia 8 de setembro, data em que também será comemorado o Disney+ Day.

Este é um evento que trará outras grandes novidades para o streaming, como Thor: Amor e Trovão, Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi, Carros na Estrada e Terra Incógnita.

Saiba mais sobre Pinóquio e a que horas o filme estreia no Disney+:

Pinóquio


Qual é o elenco de Pinóquio?

No live-action, quem interpreta o famoso boneco de madeira que se transforma em humano é o ator Benjamin Evan Ainsworth. Já o premiado ator Tom Hanks está no papel de Gepeto, Joseph Gordon-Levitt é o Grilo Falante, e Cynthia Erivo é a Fada Azul.

Pinóquio conta com a direção do renomado diretor vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido pelo próprio Robert Zemeckis, e também por Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz.

Pinóquio


Que horas Pinóquio estreia no Disney+?

Pinóquio, novo live-action da Disney, estará disponível no Disney+ a partir das 4h (horário de Brasília) do dia 8 de setembro, quinta-feira. Não perca essa aventura cheia de magia! 

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