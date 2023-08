A que horas Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no Disney+?

O filme da Marvel Studios está prestes a chegar ao catálogo do serviço de streaming. Não perca nenhum detalhe!



Depois do sucesso nos cinemas de todo o mundo, o filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega ao Disney+ no dia 2 de agosto. O filme do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) traz todo o grupo vivendo em Luganenhum.

Suas vidas, porém, logo são perturbadas por ecos do passado conturbado de Rocket (voz de Bradley Cooper).

Peter Quill (Chris Pratt), ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldaña), deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de seu parceiro – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como são conhecidos até agora.

O longa-metragem dirigido por James Gunn traz ainda em seu elenco os atores Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel na voz de Groot, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.









Guardiões da Galáxia Vol. 3: que horas o filme estreia no Disney+



O filme da Marvel Studios estará disponível no Disney+ no dia 2 de agosto a partir das 04h (horário de Brasília). Aproveite e reveja os demais filmes da franquia, Guardiões da Galáxia (2014) e Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017), também disponíveis no serviço de streaming.

